【Zoom】Zoom分享視像會議發展　新增平台助企業客戶服務

▲ Zoom在日前舉行的年度大會上，就公布平台多項新功能與發展方向。

視像會議因疫情而急速冒起，行業供應商紛紛加快在擴充視像會議方案與業務多元性。Zoom在日前舉行的年度大會上，就公布平台多項新功能與發展方向，包括加強支援混合式工作環境、擴展平台協助其他行業的潛力，以及進一步提升視像會議的功能。

自去年以來，視像會議成為灸手可熱的數碼技術，科技大企包括微軟、Cisco亦紛紛整合相關軟件功能爭奪市場。隨全球步入工作新常態，市場普遍預期對視像會議的需求會趨穩定甚至放緩，而如何將視像會議業務轉向適應新環境成為該業界的重要課題。其中，Zoom在日前舉辦的年度大會Zoomtopia就展示多項將短期內推出的新功能，預示該企不止步於協助用戶召開視像會議，而是希望成為企業推動混合式工作的中樞平台，並同時善用視像的互動特性，支援其他行業。

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Zoom行政總裁兼創辦人袁征在會上談及：

據該企的客戶研究，無論在任何行業或地區，混合式場景都將會是用戶未來偏好，因此職場亦有需要重新適應，工作將需要人們能夠自由自在地協作，而不管僱員身處在辦公室抑或家中。

Zoom宣布最快年底將會推出「Zoom Whiteboard虛擬白板」協作功能，它作為協作平台，不同團隊可在其上即時更新工作進度、對項目留下評論，安排與成員召開Zoom會議等。

而在會議功能本身，Zoom亦推出多項升級。最實用的功能包括讓與會者可操控由其他用戶分享的投影片，發言者可隨內容自行切換，毋需不停請畫面分享者翻頁。Zoom亦將會加強與第三方軟件的整合，日後用戶可在Zoom會議中與其他與會者分享、編輯文件檔案，可望達至無縫協作。此外，會議亦會加強實時自動翻譯功能，並擴充現有的實時轉錄功能，並於明年支援多種語言。

此外，在Zoomtopia上，亦可見到Zoom以基於視像會議方案開拓其他類型業務的企圖心。該企宣布最快明年推出Zoom Video Engagement Center視頻聯絡中心 (VEC)：功能，企業可讓消費者與企業的客服與技術人員預約、安排視像對話，進行互動以及疑難排解。企業可按需要自訂通話流程，加強與客戶互動，例如零售企業藉此平台，可以將客服團隊集中一處以視像會議協助顧客，提供專門意見，減輕門市銷售負擔。

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記者：周俊霖