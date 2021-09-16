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【中秋好去處】海天晉滙、上水廣場推迪士尼主題展覽 設2米高角色巨型故事書主題裝置（多圖）

商業 19:04 2021/09/16

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迪士尼的胡迪、巴斯光年、小熊維尼、米奇及米妮等大熱角色的塑像，將於9月17日至10月10日現身Ocean PopWalk海天晉滙，之後於10月11日至11月14日移師至Landmark North上水廣場。（新鴻基提供圖片）

迪士尼的胡迪、巴斯光年、小熊維尼、米奇及米妮等大熱角色的塑像，將於9月17日至10月10日現身Ocean PopWalk海天晉滙，之後於10月11日至11月14日移師至Landmark North上水廣場，場內將有3個2米高巨型故事書主題裝置打卡位。

【MOOVx MIRROR】MIRROR Mask期間限定店登陸朗豪坊　成員將不定期現身

此外，現場將會展出6個1:64微縮模型，配上不同主題場景及配件；場內更有官方獨家授權的《Miniature Journal》自助售賣機，當中更有Ocean PopWalk海天晉滙限定的「夜光三眼仔」及Landmark North上水廣場獨家推出的「夜光巴斯光年」款式。

2米高巨型故事書裝置 

胡迪、巴斯光年、小熊維尼、米奇及米妮的塑像將會於3個故事書主題場景出現，兩旁更有首度展出的1:64《Miniature Journal》微縮模型：漫遊星際的三眼仔、糖果世界裡的米奇及小伙伴們、在逍遙森林裡大開蜜糖派對的小熊維尼跟好友豬仔、跳跳虎，還有一眾在遊樂園的「反斗奇兵」角色。

限定版夜光三眼仔及巴斯光年

此外，大會早前曾推出的《Miniature Journal》盲盒亦會登場，場內將設自助售賣機，除了發售第1及第2代的盲盒外；The Point by SHKP會員可憑售賣機消費收據及指定積分，換領商場全新推出的限定「夜光三眼仔」（Ocean PopWalk限定款式） 及「夜光巴斯光年」（Landmark North 限定款式）。

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【香港經濟】7月商品貿易出口貨量升20.1%　中台美印日增幅達雙位數字

【疫市營商】百年恆香老餅家傳承工藝　最重要「靠把口」嘗試味道

責任編輯：李智美

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巴斯 上水廣場 Landmark North 商場 Ocean PopWalk 海天晉滙 Disney 展覽

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