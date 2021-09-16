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THE HENLEY III下周一售81伙　折實入場價615.98萬起

股樓投資 19:03 2021/09/16

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恒地（00012）旗下啟德THE HENLEY III落實於周一（20日）進行次輪銷售，開賣共81伙單位。

THE HENLEY III早前推出價單第3號，涉及81伙，實用面積229至778平方呎，價單定價由648.4萬至2,677.1萬元，價單呎價26,980至35,852元。發展商維持最高5%折扣，折實後售價615.98萬至2,543.24萬元不等，折實呎價25,631至34,059元。今批入場單位為3A座10樓F室，實用面積229平方呎，屬開放式間隔，折實價615.98萬，折實呎價26,899元。

THE HENLEY III示範單位

    點擊圖片放大
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資料顯示，THE HENLEY III位於啟德沐泰街7號，共提供404伙，戶型設開放式至三房間隔，預計關鍵日期為2022年4月30日。據了解，項目截至周三（15日）共錄得1,180個認購登記，以周一賣81伙計，超額認購約13.6倍。項目至今累售逾70伙 ，套現逾6.57億元。

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撰文 : 謝昕蕎

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