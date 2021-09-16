【Bitcoin】橋水創辦人達里奧：現金是垃圾　斥Cathie Wood「比特幣升十倍」的說法　是無稽之談

有「鱷王」之稱兼全球最大避險基金橋水基金創辦人（Bridgewater Associates）達里歐 （Ray Dalio）警告說，投資者不應過於依賴現金，雖然他擁有一些比特幣，但政府可能會破壞加密市場。

現年72歲的達里奧擁有156億美元身家，他表示，現金是垃圾，所以不要抱著現金不放。他承認自己也有持有一些比特幣，但相對於投資黃金，只是一小部分，而黃金的投資又只佔他其他資產的一小部分。

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比特幣是最大的數字貨幣，今年已上漲超過 60%，但監管機構對散戶投資者如何參與加密貨幣的關注日益增加。

達里歐亦指，監管機構不希望加密貨幣成功，「最終，如果比特幣真的成功了，他們就會殺死它」，但並不意味著它就沒有了一席之地。他又指這亦不意味著投資者不應該分散投資。

另外，達利歐對ARK Investment創辦人的Cathie Wood認為比特幣價格將會在五年內升十倍的說法提出質疑，認為這是無稽之談。

截至本年8月，橋水旗下對冲基金Pure Alpha II上漲1.4％。

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責任編輯：黃苑筠