【TIME100】幾多入選名人你認識？《時代雜誌》2021百大最具影響力人物名單一覽

《時代雜誌》（Time）2021年百大最具影響力人物（TIME100）名單揭曉，當中有英國哈利王子與妻子梅根、Apple執行長Tim Cook、美國前任總統Donald Trump以及 SpaceX創辦人Elon Musk等多人，可謂星光熠熠。

「時代雜誌」（TIME）本周三（15日）公布由編輯評選的《TIME100》的完整名單，一共分為時代象徵（Icons）、先鋒者（Pioneers）、巨人（Titans）、藝術家（Artists）、領袖家（Leaders）和革新者（Innovators）等6大類別。

在「時代象徵」類別中，網球選手大坡直美、美國流行歌手Britney Spears、俄羅斯反對派領袖Alexei Navalny、大聯盟天使隊二刀流球星大谷翔平。現年27歲的大谷翔平，本季在大聯盟將二刀流威力發揮得淋漓盡致，目前以44支全壘打位居第二，堪稱當代Babe Ruth，外界更預測他極有機會獲選為美聯年度MVP。

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在「先鋒者」類別中，則有美國歌手Billie Eilish、美國女子體操選手Sunisa Lee以及國際能源署執行董事Fatih Birol；而在「巨人」類別中，Apple執行長Tim Cook、韓國國寶級女演員尹汝貞。她今年4月憑《農情家園》獲奧斯卡最佳女配角獎，是韓國102年電影歷史上第一次，也是整個亞洲自1957年電影《櫻花戀》的梅木三吉之後時隔64年第二次有演員榮獲該獎項。

在藝術家方面，英國女星Kate Winslet、華人女導演趙婷、荷里活女星Scarlett Johansson入選；而美國前任總統Donald Trump、現任總統Joe Biden中國國家主席習近平、印度總理Narendra Modi均入選（領袖家）類別。

另外，在革新者類別的入選人士則包括台裔美國企業家、繪圖晶片企業輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳、SpaceX創辦人Elon Musk與日本著名建築師隈研吾等也榜上有名。

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責任編輯：潘曉豐