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【強制打針】港鐵要求員工分兩階段接種疫苗　舉行5周抽獎送25萬獎品

股市 18:55 2021/09/16

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【強制打針】港鐵要求員工分兩階段接種疫苗　舉行5周抽獎送25萬獎品

港鐵 （00066） 表示，為進一步加強防疫，公司會逐步落實員工接種疫苗，首階段將涵蓋需定期接觸乘客、顧客及承辦商的職員，包括鐵路車站及港鐵巴士營運員工，輕鐵行車及列車營運員工，項目及工程拓展業務單位，在工地工作的員工，物業管理人員等，相關員工佔港鐵員工總數超過一半，港鐵會按營運需要，要求仍未接種疫苗員工於今年10月底或之前完成接種首劑疫苗。

國泰航空早前解僱未打針兼未有醫療證明員工【下一頁】

第二階段特定群組包括各車務控制中心員工、各類維修部門及其他與顧客接觸較少的員工。第二階段員工須於今年底或之前完成接種首劑疫苗。

港鐵向因健康狀況未能打針員工提供檢測費用資助

對於未有於限期前完成接種的港鐵員工，必須定期每隔14日在工作時間以外，進行病毒病檢測，並出示當時有效的陰性檢測結果證明。港鐵稱，將向因健康狀況而未能接種疫苗的員工提供相關檢測費用的資助。

港鐵指，如果同事拒絕接種疫苗，但又未能提供不適合接種的有效醫學證明，同時不接受常規病毒檢測，公司將個別與相關同事跟進。港鐵為鼓勵員工盡快接種疫苗，將進行為期5周的幸運抽獎，獎品總值25萬元，並會每周隨機抽取10名已接種疫苗的得獎者，短期內會公布詳情。

港鐵行政總裁金澤培指，疫情為港鐵帶來前所未有的的挑戰，但團隊仍致力推動香港前行，新接種安排除有助加強保護同事和他們的家人。

相關文章：【隧道沉降】港鐵：九龍站至奧運站間沉降幅度達20毫米　要求尖沙咀消防局綜合大樓建築工地停工

相關文章：【港鐵班次】港鐵下周起增東鐵綫屯馬綫將軍澳綫班次　每周增470班、東鐵引入9卡車半年後加密

港股 港鐵公司（00066） 病毒檢測 疫苗 金澤培 港鐵 國泰航空 鐵路 港鐵

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