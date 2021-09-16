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【港元定期存款】港元定存最高有5厘　哪間銀行咁高息

股市 19:09 2021/09/16

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港股在政策風險的重壓下，4日急瀉逾1500點，哭股喪的網民，難免呻下月股災月仍未至，股災已提早降臨，有閒資族唯有急覓避風港，冀避過災劫。幸而現時港元定期存款3厘以上選擇多，大小銀行在牌面上鬥蝕息搶存，包括工銀亞洲3個月年息有3厘，富邦相同短存更達3.28厘。

恒生5厘搶存 須先把指定外幣兌換  

不過，高處未算高，發鈔行更提供4厘之選，例如中銀香港 （02388） 7天短存享4厘，但仍不及滙豐（HSBC）的4.5厘，可是，論及最高息，兩間龍頭行皆不敵恒生 （00011） 的5厘。而以上3大行皆要求指定理財戶先把指定外幣作兌換，才享最高特惠息。

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至於一個月存期，冠絕全城是滙豐的5厘，惟玩法較另類，須指定理財戶先開立特定數碼渠道的「交易薈」帳戶，再參加股票獎勵計劃等附帶條件。專家認為，變種病毒仍甚反覆，拖累全球股市暫難擺脫波動市，港股更備受監管風暴、以及內房爆煲危機夾擊，避險資金為求自保而湧入定期存款，望能趨吉避凶，難怪大小銀行鬥推超高息，務求力吸防守族的游資熱錢。

此外，一個月港元拆息3連跌，今天（9月16日）乍現0.06厘，再創11年新低。上商投資產品部副總裁兼部門主管陳彥希回應本報查詢指，料與樓按掛鈎的拆息續在0.06厘至0.09厘低位徘徊。

另方面，反映銀行資金成本的3個月拆息今天只得0.14厘，1周拆息更低見0.03厘。反觀一個月的高息王是滙豐旗下5厘，7天的冠絕全城息率由恒生提供5厘，3個月期以富邦的3.28厘居首，凸顯大小行不惜鬥蝕勇於搶存。

華僑銀行經濟師謝棟銘指，自8月以來全球疫情反覆，德爾塔（Delta）病毒肆虐，他所在的新加坡，雖然疫苗接種率已超過80%，居民防護意識也算是全球較高，星洲政府亦要求離家佩戴口罩。可惜，隨着經濟活動進一步開放，近期疫情傳播有惡化的趨勢，展望後市，料疫情暫仍主導市況。

記者：曾桂芬 責任編輯：李勝君

定期存款 拆息 香港 港元定期存款 滙豐控股（00005）
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