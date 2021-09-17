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【樓市熱話】麻煩租客退租大整蠱 做了幾件事 令房東大頭痕 網民：業主自作自受

理財智慧 19:07 2021/09/17

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在內地西安，最近有一女房東向媒體投訴，指租戶退租後收到「大整蠱」，經媒體報導後，有網民發現房東也非「善男信女」，甚至有部分人認為房東也有責任，最後事件已經交由當地的警方處理。

業主在今年3月將單位租給一位段姓男子，簽約一年，每半年付一次租金。他原本與一對小夫婦合住，8月的時候夫婦搬走，剩下他一人獨居。同月，樓下業主向女房東投訴冷氣機滴水問題，令天花板牆身脫落。業主要求男租戶處理，但遭到扔絕。在今年9月的時候，業主催租，否則要求租戶下月搬走。同時，業主認為租戶未有處理滲水的事情，扣了半個月的房租，就是1000元人民幣（約1200港元）押金。

最後，房東遭到報仇，在大門的鎖匙孔被灌了膠水、水位被堵塞、單位牆身寫上大大的「死」字，在鏡子、燈具、衣櫃和床上遺下了糞便，對此她支付了4至5萬人民幣（約4.8至6萬港元）的清潔費，業主多次致電租戶被掛線，最後交由警方處理。

按圖了解更多，樓主經歷：

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【樓市熱話】 好租客一遇難求  關係成朋友屬慶幸  網民：不能與租客太熟   【下一頁

在貼文一出後，網民都有不同的看法，有此網民認為租戶不應該作出報復的行為：「無論如何，都不應該報復」、「在租賃合約，一定有租戶的資料，業主一定可以依法追究」、「不少的合約都要求租戶還原，租戶隨時要作出賠償」

同時，也有不少網民認為業主也有責任，認為業主是自作自受：「業主也不是好東西，明知單位有問題也照樣出租，甚至要求租戶付錢」、「空調滲水理應是業主的責任，不可能怪租客，還扣了半個月的租金」、「雖然業主最終可能可以追回損失，但單位因此需要大裝修，中間也捐失幾個月租金。」

同場加映：【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

 

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責任編輯：陳頌潔

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