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Nicki Minaj稱疫苗引致性無能 多國專家駁斥謠言

環球社會熱點 18:08 2021/09/16

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新冠疫苗的副作用問題一直受公眾關注。美國著名饒舌女歌手Nicki Minaj早前於社交媒體發文，聲稱她得悉有人接種新冠疫苗後導致性無能。由於Nicki Minaj於網上坐擁大量粉絲，她的説法隨即引起各方關注，而包括英美等多國專家都批評她的説法。

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事因Nicki Minaj周二（14日）於Twitter發文，表示她在千里達及托巴哥的親戚拒絕接種疫苗。Nicki Minaj指她的親戚有一名男性朋友，在接種新冠疫苗後變得性無能及睾丸變腫。

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Nicki Minaj於帖文中表示，親戚的這名友人本來尚有數周就會結婚，但其未婚妻決定取消婚禮。Nicki Minaj在Twitter擁有2,270萬粉絲，這則帖文隨即獲得數以萬計的人轉發。

美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）周二接受美媒採訪時，駁斥Nicki Minaj上述的説法。福西表示無證明表明接種疫苗會導致性無能，呼籲Nicki Minaj在散播無實質根據的信息前應三思。

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英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）批評Nicki Minaj的帖文，稱對方應感到羞恥。

千里達及托巴哥衛生部長Terrence Dyalsingh周三（15日）更表示，衛生部在國内或全球其他地方，都沒有發現因接種新冠疫苗導致睾丸腫脹的個案。

Terrence Dyalsingh稱衛生部團隊用了足足一天，來核實Nicki Minaj的説法孰真孰假，批評對方導致衛生部浪費時間處理一個虛假説法。

Nicki Minaj周三更聲稱，白宮官員致電邀請她前往白宮，而且自己已經答應其邀約。但白宮其後澄清，指當局僅致電解答其有關疫苗的疑問。

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責任編輯：鄭錦玲

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