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泰國曼谷疫苗接種率不足七成 推遲兩周開放旅遊

環球社會熱點 18:14 2021/09/16

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泰國新冠肺炎疫情緩和，當局原定計劃於下月1日重開首都曼谷等旅遊地區，讓已完成接種新冠疫苗的外國旅客可免隔離前往。但曼谷當局宣布，由於當地未達重開計畫所要求的70%疫苗接種率，將延遲兩周開放旅遊。

布吉爆過百宗確診 恐叫停解封 【下一頁】

泰國旅遊部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，與曼谷地區首長阿斯溫（Aswin Kwanmuang） 商討後，認為曼谷於下月1日未能達成70%疫苗接種率，因此把重開計畫延遲兩周，於下月15日讓已完成接種疫苗的外國旅客免隔離入境。

泰國即使重開旅遊業，仍會要求旅客遵守「7+7」規定，即入境泰國後一周只能留在同一區域，過後才可轉往其他指定旅遊區。皮帕指出，開放曼谷有助恢復全國的旅遊業。

曼谷目前有33%民眾接種首劑阿斯利康疫苗，另有37%民眾已完成接種疫苗。

引用以色列加強劑數據 保護力回到95% 【下一頁】

至於其餘旅遊地區如清邁、巴蜀府、碧武里及春武里，將按照原定計劃在下月1日開放讓外國旅客免隔離入境、另外芭堤雅及華欣等熱門旅遊區亦會於下月起對外開放。

責任編輯：郭麗明

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