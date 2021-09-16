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小米1810已穿支持位　迷戀小米欲追買先答一個問題

股市 18:30 2021/09/16

分享：

ATMX科技股之一的小米 （01810） 是散戶熱炒愛股之一。小米股價已橫行了一段時間，今日跌市之下，小米股價更跑輸大市跌超過2%，收市價報22.65元，失守23元關。投資者欲買小米的話，光大新鴻基財富管理策略師溫（比比）建議行動前先答自己一個問題，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版 - 「八大金剛」最新部署率先睇！（點擊↓）

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00：00 - 港股今早焦點速覽　美股反彈港股點走？

00：55 - 外圍市況速報　美股「四巫日」前造好

03：00 - 港股上日市況速覽＋北水盤路

04：03 - 港股累跌三日　後市走勢如何？

09：32 - 大行降濠賭股目標價　濠賭股跌夠未？

13：52 - 股票分析：銀河娛樂 （00027） 追沽定追買好？

16：48 - 科網股可以觸碰嗎？騰訊 （00700） 股價前景點睇？

18：58 - 「八大金剛」策略跟進：京東 （09618）

21：00 - 「八大金剛」策略跟進：聯想 （00992）

23：43 - 「八大金剛」策略跟進：海爾智家 （06690）

25：58 - 「八大金剛」策略跟進：中海油 （00883）

26：58 - 「八大金剛」策略跟進：中石油 （00857）

28：57 - 港股開市前競價時段市況速報

31：50 - ET個股推介：中石油 （00857）

32：45 - 股票分析：江西銅 （00358） 買賣策略

34：21 - 股票分析：馬鋼 （00323） vs鞍鋼 （00347） 誰更可取

35：05 - 股票分析：小米 （01810） 出新機值搏嗎？

37：09 - 股票分析：華潤萬象生活 （01209） 可以趁低吸嗎？

39：03 - 股票分析：晨鳴紙業 （01810） 高位有貨怎辦好

40：53 - 股票分析：太平洋航運 （02343） 加注好嗎？

42：30 - 股票分析：吉利 （00175） 有被打壓風險嗎？

45：19 - 股票分析：中匯 （00382） 可以入貨嗎？

48：05 - 股票分析：玖龍紙業 （02689） 股價前景點睇

49：38 - 股票分析：特步國際 （01368） 會受內地消費數據弱影響嗎？

51：17 - 股票分析：李寧 （02331） 會受產品問題影響嗎？

51：52 - 新股IPO：譚仔上市值得認購嗎？

52：43 - 港股開市後市況速報

54：54 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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