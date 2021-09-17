英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙

英國早前有報告指出，今年頭半年有近9,000間主流商店街店舖倒閉。然而，另有報告發現，隨連鎖大型店舖驟減，更多獨立小型商店出現，錄得4年來首次數量增長。有指，部分小商戶受疫情打擊較大型店舖小。

英國首半年近9,000店倒閉 日均50間 【下一頁】

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英國零售業研究機構Local Data Company（LDC）的數據指出，與主流連鎖商店今年首半年錄得5,251間店舖負增長相比，獨立小商店反而出現804間正增長。多數小店由當地人士經營，種類主要是便利店﹑理髮舖﹑烘焙坊﹑咖啡店及快餐店。

LDC指小商戶受惠於政府的援助措施，如寬減企業稅等，讓他們能夠在新冠肺炎疫情期間持續營運。而且與大企業連鎖店相比，小商戶的租金開支較低，亦較易與房東商討一個相宜的租金。不少連鎖商店倒閉後的店面，改由小商戶承租，填補前者留下的空隙。

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LDC商業總監斯坦頓（Lucy Stainton）表示，因為疫情緣故，民眾對外賣需求更大，加上更關心產品來源及支持本地經濟與可持續性發展，不少本地商戶受惠，特別是提供外賣餐廳及便利店。

斯坦頓亦指出，雖然英國目前仍有不少商店被丟空，但她認為倒閉潮已達過高峰。2020年底時英國共有11,319間空置商店，預計今年底數目會降至10,549間。

責任編輯：吳漢培

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