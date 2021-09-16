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【MOOVx MIRROR】MIRROR Mask期間限定店登陸朗豪坊　成員將不定期現身

商業 17:41 2021/09/16

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MOOV宣布，推出口罩限定店MOOVxMIRROR Mask Pop-Up Store ，由即日起至10月10日於旺角朗豪坊4樓中庭售賣口罩及限定禮品。（MOOV提供圖片）

早前MOOV曾聯乘MIRROR於《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》演唱會推出特別版口罩MIRROR Mask，現在MOOV宣布，推出口罩限定店MOOVxMIRROR Mask Pop-Up Store ，由即日起至10月10日於旺角朗豪坊4樓中庭售賣口罩及限定禮品。

【香港經濟】7月商品貿易出口貨量升20.1%　中台美印日增幅達雙位數字

大會表示，MIRROR成員會不定期現身，特意為是次活動拍攝的《BE IGNITED WITH MIRROR MASK》MIRROR造型照亦會首次公開亮相。

鏡粉要留意的是，除了可以購買MIRROR Mask及《MOOV 90天無損音樂服務─ MIRROR特別版》禮品卡外，現場更設有MIRROR成員獨立人形裝置，以及巨型 MIRROR Mask口罩盒裝置供粉絲打卡。

與此同時，MOOV x MIRROR 將會與MaskOn合作，向東華三院捐出1,000 套 MIRROR 
Mask慈善口罩包派發給予低收入家庭學生。

《MOOV 90 天無損音樂服務 ─ MIRROR 特別版》禮品卡

《MOOV 90 天無損音樂服務 ─ MIRROR 特別版》禮品卡，以 MIRROR 的7首熱播歌曲作為封面，由即日起，於 MOOV x MIRROR Mask Pop-up Store及MoovShop同步預售（數量有限，售完即止）。

MOOV x MIRROR Mask 套裝限定禮品

今次發售的MIRROR Mask十二位成員均有專屬顏色的耳帶，每款2片，一盒共有24 片。口罩選色為灰黑色，口罩上更有MIRROR logo標誌壓印。MIRROR Mask 有兩個尺寸供選擇，包括大碼及中碼，由 MaskOn 生產製造，售價為港幣188元。

由即日起至10月10日期間，現凡購買6盒MIRROR Mask 套裝，即可獲贈限定禮品，包括《BE IGNITED WITH MIRROR MASK》海報乙張及精美紙袋乙個（數量有限，送完即止）。鏡粉如欲了解更多MOOV x MIRROR Mask Pop-Up Store詳情，可瀏覽MOOV Instagram專頁及Facebook專頁。

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責任編輯：李智美

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朗豪坊 演唱會 MOOV 口罩 Mirror 歌曲

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