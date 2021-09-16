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【恒大3333】劉鑾雄夫婦不足一個月再沽約1.32億股恒大　料貨值約4.72億元　御用券商恒大倉位逼近一年高（第二版）

股市 19:18 2021/09/16

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【恒大3333】劉鑾雄夫婦不足一個月再沽約1.32億股恒大　料沽出貨值約4.72億元

中國恒大 （03333） 深陷債務風波，最新再遭本地富豪「大劉」劉鑾雄夫婦減持。聯交所資料顯示，劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻上周五（10日）減持2443.6萬股中國恒大股份，每股平均價3.5812元，最高價每股3.75元，套現8751.02萬元，二人的中國恒大持股量由約10.80億股降至約10.56億股。

值得留意是，劉鑾雄夫婦在今次沽貨後，恒大持股量由8.15%降至7.96%，才觸發披露門檻，上月26日二人申報減持後仍持有11.87億股，意味二人在過去不足一個月間再累計減持1.3168億股，如果以最新套現平均價3.5812元計，沽出貨值約4.72億元的恒大。

大劉御用券商日前加倉9362萬股恒大

據中央結算系統持股紀錄（CCASS）最新資料顯示，被視為大劉劉鑾雄「御用券商」天發證券近期密密加倉中國恒大，本周一（9月13日）倉位增加9362.3萬股，佔發行股數約0.7%，當日恒大成交量約8228.6億股，意味天發證券加倉數目高過當日成交量。

截至9月13日，天發證券持有中國恒大約1.77億股，佔發行股數約1.34%，以恒大今日收市價2.63元計，該批股份價值約4.66億元。值得留意是，上一次天發證券的恒大倉位超過1億股已是去年10月20日。

另外，劉鑾雄夫婦在9月10日減持2443.6萬股中國恒大股份，當日天發證券反而加倉1萬股。

陳凱韻在上月26日，場內出售631.2萬股，平均價每股4.4774元，套現2826.1萬元，估計二人自8月起累套現約5億元。

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（第二版加入CCASS 的天發證券資料）

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港股 恒大 陳凱韻 劉鑾雄 中國恒大（03333）

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