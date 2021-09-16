▲ 【恒大3333】劉鑾雄夫婦不足一個月再沽約1.32億股恒大 料沽出貨值約4.72億元

深陷債務風波的中國恒大 （03333） 再遭本地富豪「大劉」劉鑾雄夫婦減持，聯交所披露，劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻上周五（10日）減持2443.6萬股，每股平均價3.5812元，最高價每股3.75元，套現8751.02萬元，二人持股量由約10.80億股降至約10.56億股。

值得留意是，劉鑾雄夫婦在今次沽貨後，持股量由8.15%降至7.96%，才觸發披露門檻，上月26日二人申報減持後仍持有11.87億股，意味二人在過去不足一個月間再累計減持1.3168億股，如果以最新套現平均價3.5812元計，沽出貨值約4.72億元的恒大。

陳凱韻在上月26日，場內出售631.2萬股，平均價每股4.4774元，套現2826.1萬元，估計二人自8月起累套現約5億元。

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