  • 30°C
香港時間 : 2021916日 (四) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】劉鑾雄夫婦不足一個月再沽約1.32億股恒大　料沽出貨值約4.72億元

股市 17:35 2021/09/16

分享：

【恒大3333】劉鑾雄夫婦不足一個月再沽約1.32億股恒大　料沽出貨值約4.72億元

深陷債務風波的中國恒大 （03333） 再遭本地富豪「大劉」劉鑾雄夫婦減持，聯交所披露，劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻上周五（10日）減持2443.6萬股，每股平均價3.5812元，最高價每股3.75元，套現8751.02萬元，二人持股量由約10.80億股降至約10.56億股。

值得留意是，劉鑾雄夫婦在今次沽貨後，持股量由8.15%降至7.96%，才觸發披露門檻，上月26日二人申報減持後仍持有11.87億股，意味二人在過去不足一個月間再累計減持1.3168億股，如果以最新套現平均價3.5812元計，沽出貨值約4.72億元的恒大。

陳凱韻在上月26日，場內出售631.2萬股，平均價每股4.4774元，套現2826.1萬元，估計二人自8月起累套現約5億元。

相關文章：

【恒大3333】恒大安撫投資者　上周公開文件揭許家印妻子購入2000萬人幣理財產品

【恒大3333】恒大所有境內存續債券今日停牌　明日復牌變更交易方式、民行曾挫逾半成

【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）

****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!
重溫【ET開市直擊】- 港股形勢有改變 「八大金剛」最新部署率先睇！（附Time code）

港股 恒大 陳凱韻 劉鑾雄 中國恒大（03333）

上一篇文章

【失業率】香港失業率進一步回落至4.7%　連續6個月下跌（第二版）

下一篇文章

【騰訊700】騰訊遊戲：中秋假未成年人兩天各可玩一小時、本周六禁打機　內地設舉報平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌365點　金沙再跌8%、恒大跌逾6%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌365點　金沙再跌8%、恒大跌逾6%（不斷更新）
【澳門賭牌】澳門諮詢博彩法金沙失3分1市值、美股續跌一成　一文看清券商分析、摩通降全線目標價（不斷更新）
【澳門賭牌】澳門諮詢博彩法金沙失3分1市值、美股續跌一成　一文看清券商分析、摩通降全線目標價（不斷更新）
【恒大3333】大劉御用券商上周三增持恒大、貨值近3億　恒大反彈乏力續跌5%
【恒大3333】大劉御用券商上周三增持恒大、貨值近3億　恒大反彈乏力續跌5%
濠賭股急插勿瞓身低撈輸身家　睇位止蝕速離場（內文話你知點解）
濠賭股急插勿瞓身低撈輸身家　睇位止蝕速離場（內文話你知點解）
【恒指夜期+ADR】夜期倒升1點　藍籌金沙ADR轉高港股收市價3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期倒升1點　藍籌金沙ADR轉高港股收市價3%（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）