【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格

很多香港人很喜歡去日本旅行，甚至想把「安樂窩」打造成日式風格，是次介紹的單位是鑽石山龍蟠苑，屬於「居者有其屋計劃」，業主是一家三口自住，他想在426呎的面積進行「大翻新」，請來了Monoo interior Limited負責是次單位裝修，在四個月之內以55萬元完成。

單位裝修圖示：

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屋主希望在近窗位置有閱讀位，亦是裝修的最大難度之一。如你所見，原本放電視的牆身比較短，為了不想在視覺上顯示出擠迫的效果，設計師在主人房利用隱藏門設計，令整體空間感覺歸一，視覺上亦都比較整齊，而客廳的第一級亦成為了電視機台的一部份。

另外，業主要求收納容易整理，設計上須事先與業主統計一下整體的儲物量，和日常生活習慣等，再作儲物分配。對此，設計師坦言有一定的難度，因為家人的生活習慣不同，使每間房有更多的收納空間，在飯廳設計了一個白色大櫃配木枱，廚房一樣用上白色的吊櫃配木櫃，形成了互相呼應設計。

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除此之外，主人房和女兒房想有更多收納的空間，設計了地台連床。由於女兒房有台階的關係，用趟門的設計，既保障女兒的私隱，同時看起來與飯廳整齊地融為一體，令整體空間更為寬敞和舒適。

整個單位風格是日系設計，全屋木色原素較多，而木材方面用了木皮。一進客廳，看見白色牆身配木質鞋櫃、木質電視機台，和深棕色沙發，看上去顏色既統一又簡潔。至於浴室，延續了客廳白色牆身的設計，但採用了牆磚為主調，白色磁磚配綠色磁磚，除了統一風格之外，顯而易見是令人清爽的感覺。

裝修費用（不包家電、磁磚潔具）︰ 清拆及雜項 $35,000 泥水工程 $90,000 水電工程 $120,000 木器及傢俱及門套 $270,000 油漆工程 $35,000 總共：＄550,000

圖片由設計公司monoo interior Limited提供

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責任編輯：陳頌潔