【儲錢心理學】點樣可以儲多啲錢？想像成要繳付帳單

每月都有固定開支，想要儲錢絕非易事，坊間都有不少儲錢大法，但真正實行到完成，相當能完成的人不多，所以重點就要改變自己的心態。美媒CNBC報道，可將儲蓄視為需要支付的賬單，每個月將需要儲下來的金額，像繳付帳單般，「繳費」到你的儲蓄戶口。如此下來，就可以做到自行存款，而不是等到月底才將剩餘的錢存起來。

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以下是實際操作：

先計算自己的月薪，然後設定好自己每月想要儲存多少錢。當列出自己每日所需開支時，可以加上「存款」這個必需「開支」，就如同要繳付帳單般。

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例如，可以分配 1,000 美元用於租金、150 美元用於公用事業、150 美元用於食品、500 美元用於儲蓄等。之後可以每月手動將錢轉入儲蓄帳戶，或者設置從支票帳戶，自動存款到儲蓄帳戶。而自動轉賬是一種建立儲蓄帳戶的便捷方式，而無需記住每隔幾周就要存款。

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