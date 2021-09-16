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【Apple】為「果粉」慳錢？　HomePod mini可作Apple TV預設揚聲器

科技 17:21 2021/09/16

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據外媒報導，蘋果將推出 HomePod 15 更新，讓 HomePod mini 變成 Apple TV  的預設揚聲器，意味著用家無需為電視特地購買 Soundbar 或音響組合。

蘋果（Apple）智能音箱 HomePod 和 HomePod mini 上市至今，仍未能在智能音箱市場擴大其市佔率。據外媒報導，蘋果將推出 HomePod 15 更新，讓 HomePod mini 變成 Apple TV  的預設揚聲器，意味著用家無需為電視特地購買 Soundbar 或音響組合。

【蘋果發布會】追尋遺失iPhone新方法？ 新iPhone MagSafe皮革銀包 支援Find My功能

據《9to5Mac》報導，系統更新後用家可透過其他 HomeKit 裝置來觸發 HomePod Siri，也可以下達更仔細的指令，如在 10 分鐘後關燈。另外亦支援 HomeKit Secure Video 功能，當內置的相機偵測到門外有包裹，可以透過 HomePod 來作出提示。

【蘋果發布會】蘋果新iPad、iPad mini 9月24日發售最平$2,599

雖然更新內容未正式推出，但外媒估計可能會與 iOS 15 和 watchOS 8 同步在 9 月 21 日推出，畢竟 HomeKit Secure Video 功能需要有 iOS 15 的。不過，用家更關注的無損音質和空間音效卻未有推出時間。

【三星新品】三星推新Webcam Monitor 採彈出式鏡頭、內置立體聲喇叭

記者：廖淑瑩

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