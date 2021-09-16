【Apple】為「果粉」慳錢？　HomePod mini可作Apple TV預設揚聲器

▲ 據外媒報導，蘋果將推出 HomePod 15 更新，讓 HomePod mini 變成 Apple TV 的預設揚聲器，意味著用家無需為電視特地購買 Soundbar 或音響組合。

蘋果（Apple）智能音箱 HomePod 和 HomePod mini 上市至今，仍未能在智能音箱市場擴大其市佔率。據外媒報導，蘋果將推出 HomePod 15 更新，讓 HomePod mini 變成 Apple TV 的預設揚聲器，意味著用家無需為電視特地購買 Soundbar 或音響組合。

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據《9to5Mac》報導，系統更新後用家可透過其他 HomeKit 裝置來觸發 HomePod Siri，也可以下達更仔細的指令，如在 10 分鐘後關燈。另外亦支援 HomeKit Secure Video 功能，當內置的相機偵測到門外有包裹，可以透過 HomePod 來作出提示。

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雖然更新內容未正式推出，但外媒估計可能會與 iOS 15 和 watchOS 8 同步在 9 月 21 日推出，畢竟 HomeKit Secure Video 功能需要有 iOS 15 的。不過，用家更關注的無損音質和空間音效卻未有推出時間。

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記者：廖淑瑩