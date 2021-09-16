【騰訊700】騰訊遊戲：中秋假未成年人兩天各可玩一小時、本周六禁打機　內地設舉報平台

▲ 騰訊遊戲公布中秋節未成年人打機時間安排

騰訊 （00700） 旗下騰訊遊戲發布《關於中秋節假期未成年人遊戲限玩的通知》，當中提及為落實政府要求，未成年人可於9月17日及9月19日至21日（中秋節）的晚上8時至9時登入遊戲，但不能在9月18日（星期六）登入。

按照此前公布的規定，未成年人可於逢星期五至星期日及法定假期的晚上8時至9時登入遊戲。內地的中秋節假期安排為9月19日至21日放假調休，而9月18日需要上班。

另外，中國政府持續整頓手遊行業，由國家新聞出版署推動的「遊戲企業防沉迷落實情況舉報平台」今日已推出，市民可以透過平台舉報各遊戲在落實防沉迷相關規定時的不合規情況。

該平台有三大主要功能，分別是：1）實名舉報違反《未成年反沉迷措施》的行為；2）舉報遊戲企業違反《未成年反沉迷措施》，有意為未成年人提供額外遊玩時間，及3）舉報未成年人在未經家長允許下私自為遊戲增值付費等違規行為。

相關文章：

【手遊大危機】嗶哩嗶哩手遊驚嚇改動 美股價急跌4% 市場關注騰訊王者榮耀

【騰訊700】騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》延至國慶假期後推出 全日挫8%

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！（重溫今日節目↓）

【ET開市直擊】港股形勢有改變 「八大金剛」最新部署率先睇！【按此】

【ET午市精點】恒指再創年內低位 後市應怎部署？【按此】

【石Sir午市閒談】今日推介中石油？【按此】

【ET講股通】梁耀康：港股尋底【按此】