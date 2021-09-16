半導體行在全球TAM擴張

在過去數月的新聞中不時見到工廠和生產線因為半導體晶片的短缺而影響到產量生產時間表，尤其是在汽車行業。汽車製造商在等待半導體晶片恢復正常供應期間不斷地推遲了生產時間表或暫時工廠運作，令盈利受到影響。但汽車並不是唯一需要終端需求的行業，還有手提電腦、桌上電腦、智能移動設備和高性能計算設備等行業也經歷了前所未有的需求激增。有見及此，我們看好半導體主要基於兩個原因。

第一，半導體行業的前景進一步升級。現時的電子設備升級，愈來愈多的設備、電器和相關配件需要到晶片組來支持無線功能。在2020年，半導體代工整體潛在市場（TAM）升至4,600億美元，預計到2025年將超過6,000億美元。在數碼轉型的世代，科技的創新和更廣泛的應用前景下，TAM可能會超越預期，提早達到2025年的預期水平。

第二，自動化工業成為新興趨勢。在先進半導體晶片組的工業物聯網（IIOT）架構推動下，採用了可編程自動化的大型工廠和生產設施能夠在遙距控制和無間斷生產，而且能夠實時監控龐大型的生產，令工廠的生產效率上升。

半導體行業影響的行業和相互關聯供應鏈廣泛。更重要的是，未來對技術設備和無縫連接的需求只會更高。因此，我們看好在技術領先並將推動技術進步的晶片代工製造的公司。



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