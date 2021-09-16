普京身邊幾十人確診需隔離 俄羅斯國家杜馬選舉在即

俄羅斯國家杜馬（下議院）選舉舉行前夕，俄羅斯總統普京身邊卻有多達數十人確診新冠肺炎。普京表示因他曾與多名確診者接觸而決定自我隔離，改以視像形式出席集體安全條約組織峰會，又表示希望親身證明俄羅斯研發的新冠疫苗有效。

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68歲的普京（Vladimir Putin）原定本周親赴塔吉克，出席由俄羅斯牽頭的集體安全條約組織峰會。但普京周四（16日）表示他身邊已有數十人確診新冠肺炎，由於他身邊並非只得零星個案，決定要自我隔離數日。

據悉，普京將會改以視像形式出席於塔吉克舉行的峰會。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京僅暫停親身出席各項會議，工作進度不會因而受阻。

佩斯科夫又表示普京的新冠檢測結果為陰性，強調普京絕對健康（absolutely healthy）。

俄羅斯加馬列亞研究所（Gamaleya Institute）負責研發新冠肺炎疫苗「衛星五號」（Sputnik V）。普京早前已經完成接種兩劑疫苗。

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普京形容自己有如在進行一次自然實驗（natural experiment），來研究「衛星五號」的實質功效。普京強調他仍有很高的抗體水平，希望自己能親自證明這款疫苗的功效。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述加馬列亞研究所所長金茨堡（Alexander Gintsburg）指，他預計普京需要隔離一周。

另外，國家杜馬選舉將於周五（17日）至下周日（19日）起舉行，普京在選舉前夕發表演説。普京形容國家杜馬選舉為國家生活最重要的事，並稱所有人都希望負責任、有威望的活躍人士進入議會。

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責任編輯：鄭錦玲