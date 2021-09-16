【香港經濟】7月商品貿易出口貨量升20.1%　中台美印日增幅達雙位數字

▲ 7月份對外商品貿易貨量及價格統計數字，發現商品整體出口貨量，按年上升20.1%。

政府統計處今（16日）公布，7月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。其發現商品整體出口貨量，按年上升20.1%，尤以5個目的地整體出口貨量錄得雙位數字升幅。

出口貨量當中，按年錄得雙位數增長目的地包括：台灣升35.4%、印度升35.1%、美國升31.0%、中國內地升15.8%及日本升12.3%。

至於整體出口價格休按年上升5.6%，但主要目的地按年升跌則有所不同。當中，輸往台灣升10.0%、中國內地升8.6%、印度升4.7%及日本升1.3%。惟輸往美國的整體出口價格下跌2.1%。

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進口貨量及價格齊升 分別增長22.7%和5.5%

另一方面，7月份進口貨量也見按年上升22.7%。尤以5個目的地貨量按年錄得升幅，包括來自韓國升26.2%、日本升22.6%、中國內地升22.1%、新加坡升18.8%，以及台灣升7.7%。

整體進口價格方面，按年上升5.5%，當中來自所有主要供應地的進口價格也有所上升。包括台灣升17.3%、韓國升14.2%、新加坡升10.6%、中國內地升3.1%及日本升2.3%。

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記者：馬意文