【失業率】香港失業率進一步回落至4.7%　連續6個月下跌（第二版）

▲ 【失業率】香港失業率進一步回落至4.7% 連續6個月下跌

香港失業率連續6個月下跌。政府統計處公布，6月至8月的經季節性調整失業率回落至4.7%，較5月至7月期間的5%進一步下跌，而且是連續6個月錄得改善。同時，失業率創自去年第一季底以來的新低，2020年1月至3月的失業率為4.2%。

不經季節性調整的失業人數，較5月至7月減少1.07萬人至18.77萬人。

你可能有興趣：港股跌夠未？留意兩股巨大力量或再推低港股！【按此】

根據最新發表的勞動人口統計數字，就業不足率亦由5月至7月的2.4%，下跌到6月至8月期間的2.2%。同期的就業不足人數由9.23萬人減少至8.62萬人，減少約6,100人。

經濟師：估今年底回落至4.5%

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，近月的失業率已連續多次較預期更好，隨著經濟逐漸復甦，她相信失業率有進一步回落的空間，估計今年底或有機回落至 4.5%。她補充，由於中港仍未恢復通關，部分行業復甦步伐會受影響，相信失業率難短期內迅速回落至4%以下水平。

羅致光：勞工市場隨經濟復甦而改善

勞福局局長羅致光表示，勞工市場隨着經濟復甦繼續改善。按行業分析，與消費及旅遊相關行業當中，零售業和住宿服務業的失業率，較上一個統計期分別下跌0.4和0.5個百分點至6.4%和6.9%。餐飲服務活動業的失業率則由今年初以來，連續多個期間下跌後維持在8.6%不變。同時，大多數其他經濟行業的失業率下跌，其中建造業和運輸業的失業率出現明顯跌幅。



展望未來，羅致光指隨着經濟繼續復蘇，勞工市場應會進一步改善。政府派發的電子消費券將繼續支援與消費相關的活動。然而，由於更具傳染力的Delta變種病毒在全球多個地方傳播，環球疫情仍是經濟及勞工市場前景的主要不確定因素。社會必須協力達致更廣泛的疫苗接種，以協助經濟全面復蘇，並使勞工市場進一步改善。政府會繼續密切留意相關情況。

（第二版加入經濟師預測）

相關文章：

【香港經濟】本港最新失業率回落至5%勝預期 消費及旅遊相關行業跌幅最大

陳茂波﹕《反外國制裁法》在港實施「會充份考慮香港的實際情況」 料最新失業率回落

【零售股】卓悅控股夥華潤資本湖訂合作協議 冀拓產業創新

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!

重溫【ET開市直擊】- 港股形勢有改變 「八大金剛」最新部署率先睇！（附Time code）