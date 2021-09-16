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拜爾斯控訴FBI拖延性侵案調查 淚灑聽證會

環球社會熱點 17:59 2021/09/16

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美國參議院就執法機構於調查體操隊前隊醫納薩爾性侵逾百名女運動員案件期間，曾出現的過失舉行聽證會。4位女子體操運動員名將，包括體操名將拜爾斯周三（15日）出席聽證會。拜爾斯指摘FBI未有及時就性侵事件展開調查，同時批評整個體制促成並縱容納薩爾的行為。

美體操隊前隊醫性侵運動員 判監175年 【下一頁】

體操名將拜爾斯（Simone Biles）、馬羅妮（McKayla Maroney）、拉斯曼（Aly Raisman）及尼科爾斯（Maggie Nichols）於周三，就美國聯邦調查局（FBI）在納薩爾（Larry Nassar）性侵案調查的過失，出席參議院司法委員會聽證會作證。

拜爾斯會上批評整個制度促成並縱容納薩爾的行為，點名指美國體操協會、奧委會、殘奧委員會早已得悉她遭受性侵，FBI亦未有及時就事件展開調查。拜爾斯透露，仍然對多年前的性侵仍有陰影，承認事件影響心理健康，導致退出東京奧運比賽。她在作供期間更一度落淚。

拜登盛讚美國隊 力挺拜爾斯有勇氣 【下一頁】

同時，馬羅妮及拉斯曼亦同樣批評FBI處理事件手法。馬羅妮表示，於2015年夏天向FBI指證納薩爾性侵，但當時未有把事件紀錄在案，甚至在17個月後，FBI卻選擇偽造報告，包括作出事實不符的內容。

拉斯曼則批評，自己作出的投訴不止石沉大海，更被無法履行基本職責的聯邦執法人員不當處理。

責任編輯：郭麗明

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