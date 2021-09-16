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【MIRROR】MOOV x MIRROR Mask 再度回歸　每盒188元　期間限定店朗豪坊登場（附排隊方法）

Hot Talk 16:51 2021/09/16

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【MIRROR】MOOV x MIRROR Mask 再度回歸　每盒188元　期間限定店朗豪坊登場（附排隊方法）

電訊盈科 （00008） 旗下付費音樂服務MOOV宣布，MOOV x MIRROR Mask Pop-Up Store即日起正式登陸旺角朗豪坊。MIRROR成員將不定期驚喜現身，到場探班打卡。

圖看如何排隊買MIRROR Mask

    點擊圖片放大
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MOOV宣布，響應粉絲號召，MOOV x MIRROR Mask強勢回歸，大會特意為是次活動拍攝的《BE IGNITED WITH MIRROR MASK》MIRROR造型照亦會首次公開亮相！

現場除了可以購買MIRROR Mask及《MOOV 90天無損音樂服務 ─ MIRROR特別版》禮品卡外，更設有MIRROR成員獨立人形裝置，以及巨型MIRROR Mask口罩盒裝置供鏡粉們打卡拍照留念。

今次發售的 MIRROR Mask 十二位成員均有專屬顏色的耳帶，每款 2 片，一盒共有 24 片。 口罩選色為獨特調配的灰黑色，口罩上更有 MIRROR logo 標誌壓印，顏色時尚，襯衫必備。 口罩盒設計亦相當精緻，極具收藏價值。MIRROR Mask 有兩個尺寸供選擇，包括大碼及 中碼，由 MaskOn 生產製造，售價為 188 元。 

由即日起至10月10日期間，現凡購買6盒MIRROR Mask套裝，即可獲贈限定禮品，包括《BE IGNITED WITH MIRROR MASK》海報乙張及精美紙袋乙個，數量有限，送完即止。

與此同時，MOOV x MIRROR將會夥拍MaskOn，向東華三院捐出1,000套MIRROR Mask慈善口罩包派發給予低收入家庭學生，希望將愛心送暖到社區。

MOOV x MIRROR Mask Pop-Up Store

日期：2021 年 9 月 16 日起至 2021 年 10 月 10 日

時間：9 月 16 日（中午 2 時至晚上 9 時） 9 月 17 日至 10 月 10 日（上午 11 時至晚上 9 時）

地點：旺角朗豪坊商場 4 樓中庭

【MIRROR成員】姜濤出席活動突暈倒　母企電盈腳軟兼市值蒸發2億（多圖）

Mirror成員Ian代言譚仔國際準備上市　餐飲股可留意邊隻？

【MIRROR籃神卡】麥當勞app周年慶　加推「籃神卡」已全數換完

 

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港股 電訊盈科（00008） 口罩 Mirror MOOV 朗豪坊

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