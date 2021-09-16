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【投資心理學】消費券與心理帳戶 學識「50/30/20」投資法則

理財智慧 18:26 2021/09/16

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政府上月開始分兩期派發消費券，每位合資格的香港居民可以透過八達通或應用程式獲發5,000元電子消費券，相信不少的讀者(包括我自己) 在派發一星期已經「千金散盡」，不少商戶也推出優惠(例如消費1,000元再送200元現金券) 吸引更多消費者。我們在面對以下的情況，會更甘心付款呢? 

利用消費券的5,000元買一部新手機

利用薪金的5,000元買一部手機

 

相信不少的人都會選擇A，即使金額相同，我們都會更樂於使用消費券的5,000元購買手機。正正是印證了由經濟學家Richard Thaler提出的心理帳戶(Mental Accounting)概念。在傳統經濟學上，人是理性的話，對於相同面值的金錢，有相同的取態和看法，所以A和B是沒有分別。但畢竟人是不理性的，選擇A正代表在每個人心內都有一個心理帳戶，會根據收入的來源放在不同的心理帳戶內，例如每月工資是勞動而來，會放在「勤力致富」的帳戶內，消費券是非勞力而來，會放在「獎勵」的帳戶內。

【投資心理學】趁低吸納定及早斬欖? 不想沽貨離場 原來關「沉沒成本」事【下一頁

 

由於金錢來源的不同，我們用錢的取態也會不同。從消費券、賭博而得來的錢，我們會視之為「天上掉下來的禮物」，在用錢的時候會較放縱，例如在澳門賭場附近的商店都是名店林立，主要是吸引賭客在羸錢後，利用「天上掉下來的禮物」作出消費。相反，由自己勞力得來的金錢，我們在用錢的時候會更嚴謹，因為一分一亳都是辛勞而來的。

 

同場加映: 【孫子市法】恒指低處未算低 內房濠賭未見底？

學用50/30/20投資法則

基於每個人對於得來的錢都有放在不同的心理帳戶，作為精明投資者的我們，應該善用人的不理性去進行投資，例如利用50/30/20投資法則作為投資目標，將入分為三個不同的心理帳戶: 必要開支帳戶、非必要開支帳戶、儲蓄帳戶，及早作出投資的部署。

 

把50%收入放入必要開支帳戶

把總收入的50%放在日常必要的開支，例如租金、車費、飲食、交通費用，這些都是每個月的經常和必需的開支，理應是維持每月生活的基本開支。但如果你薪水的50%未足以支付每月的必要開支，應該要檢視下自己的日常開支，找出超支的部分 ，嘗試將必要開支控制在合理的水平，或者利用手機應用程式記錄每月的必要開支，以找出問題。

 

把30%放在非必要開支帳戶

利用總收入的30%作為非必要開支，例如購物、Staycation、旅遊等，有別於必要的開支，在作出消費前需要問自己是「想要」或「必要」，如果答案是前者的話，便是非必要開支。非必要開支是可控的，是取決於個人的需求。社會也一直在鼓勵非必要開支，例如轉趨方便的網上購物平台(入code有更多折扣、免運費)、信用卡購物 (利用現金消費時會更謹慎)，盡量令自己避免過份衝動消費，如果非必要開支減少，便可以將更高比例的收入放在儲蓄帳戶。

 

20%放進儲蓄帳戶

利用總收入的20%作為投資或儲蓄之用，隨著全球在新冠疫情後，推行量化寬鬆政策，繼續「印銀紙」維持經濟增長，因此可以預期通漲會發生。有見及此，投資者應該考慮將部分收入放在在投資中，可以考慮買入一些月供的基金或股票產品，既可以享受平均成本法帶來的好處，又可以鼓勵自己每月進行投資，避免過份消費。

 

【精明理財】月供基金的四大好處 嚴選最值得投資的月供股票【下一頁

 

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責任編輯：陳佳恩

概念 電子消費券 經濟
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