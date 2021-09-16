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【監管跌市】滴滴上市以來每日用戶流失3成

股市 16:51 2021/09/16

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【監管跌市】滴滴上市以來每日用戶流失3成

滴滴（美﹕DIDI） 6月赴美上市不久，即迎來監管行動要求整改，暫停新用戶註冊，並從應用程式商店下架。外電報道，在內地監管衝擊下，滴滴6月在美國上市以來，每日用戶數量已流失3成。

外電引述內極光大數據（Aurora Mobile）數據顯示，滴滴8月份的日均用戶數，從6月的1560萬降至1090萬。同期滴滴主要對手用戶數多半出現增長，或降幅相對較小。根據滴滴過去的歷史註冊率推估，中國當局禁止滴滴新用戶註冊，將使滴滴每月失去約400萬用戶。

另一邊廂，中國交通運輸部門的數據顯示，7月份，網約車公司完成超過30萬次服務，網約車公司數量首次增加到17家。

IPO以來，滴滴股價下跌40%，公司尚未公布第二季業績。

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【互聯網監管】滴滴跌7%　交通部：督促網約車平台降低過高抽成　即日清退不合規司機

【滴滴出行】滴滴澄清北京市政府協調有關企業入股　為不實消息

編輯：吳敏芳

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