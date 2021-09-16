【中秋好去處】3大中秋燈飾聽日有得睇 維園展示多組繽紛燈飾 6米高迴旋木馬燈飾成打卡點

康樂及文化事務署宣布由明日(17日)至22日期間，維多利亞公園、沙田公園及天水圍公園將展示中秋燈飾。各場地的亮燈時間為每日下午6時30分至晚上11時，而中秋節（21日）當晚的亮燈時間將延長至凌晨12時。但因應疫情將不設表演和文娛活動項目。

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維多利亞公園的6個足球場將展示多組燈飾，當中包括由本地紮作藝術家許嘉雄師傅創作高達6米的迴旋木馬燈飾，其他燈飾包括由中小學學生親手製作的花燈及造型為千姿百態的紅鶴、共聚天倫的大象、歡樂迎月的相思鳥及雙子兔的燈飾。沙田公園的燈飾以海底世界為主題，將有不同造型的海洋生物包括小丑魚、海豚、海龜、水母等。而天水圍公園將擺設一盞5米高的大型鳳凰燈飾，以及白兔、甲蟲、狐獴和機械人燈組，為公園增添氣氛。

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此外，位於香港文化中心露天廣場亦會擺置光影藝術裝置《月球另一面》，由明日(17日)至10月3日。《月球另一面》由本地藝術家郭達麟創作，以六個正在低頭使用平板電腦的巨型兔子吹氣裝置，配合鏡面的投影、反射和吸光發光裝置營造獨特的光影效果，望大眾能思考互聯網的作用和現代人與人的溝通。

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責任編輯：羅浩濂