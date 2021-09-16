【本港經濟】連續6個月下跌 本港失業率回落0.3個百分點至4.7%

政府統計處今日（16日）發表最新失業及就業不足統計數字，經季節性調整，本港失業率於今年6月至8月期間回落至4.7%，尤其以建造業及運輸業有明顯的跌幅；而就業不足率則下跌至2.2%。

現時本港失業人數為187,700人，較5月至7月期間下跌了10,700人，而同期的就業不足人數亦由92 300人下跌至86 200人，減少約6 100人。

按行業分析，零售業和住宿服務業的失業率在6月至8月較上一個3個月期間，分別下跌0.4%和0.5%至6.4%和6.9%；餐飲服務活動業的失業率則自2021年年初以來連續多個期間下跌後維持在8.6%不變。同時，大多數其他經濟行業的失業率下跌，其中建造業和運輸業的失業率出現明顯跌幅。

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勞工及福利局局長羅致光博士表示勞工市場隨着經濟復蘇繼續改善，而政府派發的電子消費券將繼續支援與消費相關的活動。由於更具傳染力的Delta變種病毒在全球多個地方傳播，環球疫情仍是經濟及勞工市場前景的主要不確定因素。社會必須協力達致更廣泛的疫苗接種，以協助經濟全面復蘇，並使勞工市場進一步改善。

他指，勞工處會繼續與不同行業的僱主聯繫，並在不同地區舉辦大型招聘會，例如將於10月12日及13日在麥花臣場館舉辦「求職新路向招聘會」，共有超過50個僱主參與，提供大量不同行業的職位空缺。現時本港總就業人數為3,651,700人，較今年5月至7月增約1,700人，而同期的總勞動人口則下跌至3,839,500人，減少了8,900人。

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責任編輯：潘曉豐