▲ 【摩笛唱淡】摩根士丹利兩大原因 大削恆指目標由26900點降至24400點

「摩笛」吹響唱淡！摩根士丹利發表報告指，由於對中國GDP增長前景更加謹慎，以及執行已被重置的監管規則將增加利潤率壓力，對中國股票保持謹慎。摩根士丹利將明年6月恆指目標價由26,900點大削至24,400點，國指目標價則由9,500點下調至8,750點。

此外，摩根士丹利將明年6月MSCI中國指數目標價由100點下調至90點；滬深300指數由5,260點下調至5,100點。

大摩解釋，由於宏觀逆風及監管規則被重置，不利利潤率表現，下調 2021年和2022年的盈利增長預測。大摩預計，MSCI中國指數的盈利在2021年及2022年分別增長 15% 和 11%，低於之前預測的 18% 和 14%，鑑於監管政策出現持續不確定性，將MSCI 中國指數的預測市盈率由13倍下調至12.5倍。該行對中國股市保持謹慎，繼續看好 A股而非離岸中國股市。

摩根士丹利又稱，最近該行兩度下調2021年GDP增​​長至8.2%，將今季GDP預期增長下調60個點子至4.5%，同時8 月零售銷售數據令人大失所望。

對於重置監管規則方面，摩根士丹利認為，上調企業所得稅，意味對利潤率和盈利構成壓力，隨著監管重置過渡至實施階段，認為網絡安全、反壟斷和數據隱私方面的近期發展將抑制受影響行業的利潤率和盈利增長。大摩又稱，如何量化監管重置對關鍵板塊影響方面仍存在變數，預計上述影響尚未完全體現在股價上。

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編輯：李哲毅

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