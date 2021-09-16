【買樓理財】1997年高價買愉景新城　3房單位至今賺多少？

荃灣愉景新城當年因有機場概念，吸引不少人投機者搶購。不過，1997年金融風暴後，屋苑即成負資產的重災區，不少人更因此止蝕離場。有買家於1997年購入愉景新城一伙3房單位，雖然經歷亞洲金融風暴、環球金融海潚，但一直不離不棄，持貨至今才肯賣樓，現帳面賺622.6萬元。

當年開售情況

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美聯物業鍾家豪說，愉景新城1座高層F室，實用面積653平方呎，三房間隔，設罕有方廳，原叫價1,080萬元放盤，終減價32萬元，以1,048萬元易手，實用呎價16049元。

值得留意的是，原業主於1997年以425.4萬元購入上述單位，持貨至今24年，現帳面賺622.6萬元，物業期內升值約1.5倍。談到近期市況，鍾家豪說，愉景新城本月暫錄5宗成交、平均呎價約15,386元。

【青姐話】大市向下走 見好要識收

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