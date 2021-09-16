TinyTAN期間限定店強勢登陸時代廣場　紫色打卡牆配防彈代言豐富禮物 「TinyTAN祝褔語朱古力」 讓ARMY甜到入心

防彈少年團（BTS）的虛擬角色TinyTAN正式登陸銅鑼灣時代廣場！由即日起至2021年9月30日，「TinyTAN祝福語朱古力 – 期間限定店」將帶來五款「靚靚」打卡牆和限量發售的「TinyTAN祝福語朱古力」，現場設有各種活動讓大家贏取豐富禮物，更有機會贏取由BTS代言的特別大獎！

紫色主題限定店 讓ARMY購物打卡之餘參與遊戲換取奬品

紫色一直是BTS和ARMY的約定顏色，蘊含「紫愛您」的意思；今次「TinyTAN祝福語朱古力 – 期間限定店」特別以紫色為設計主調，讓ARMY在別具意義的顏色牆前「打卡」留念。現場有多款TinyTAN角色造型的打卡牆，讓你充分體驗Tiny Tan的活力！



除了有「靚靚」打卡牆讓粉絲拍照，主辦單位還貼心準備了多款紫色禮品！活動期間只要在門店登記及答對關於BTS的小問題，即可免費獲得夾公仔機會一次！分分鐘有機會贏取Samsung Galaxy Buds Pro 無線藍牙耳機！活動期間購買積分排名第一的顧客即可獲得最新版的Samsung Galaxy Z Flip3 智能手機！現場消費滿200元，同樣有機會贏取Samsung Galaxy Z Flip3 智能手機！

全港獨家發售Magic Door和MIC Drop版本「TinyTAN祝褔語朱古力」

繼在韓國和日本發售後，「TinyTAN祝褔語朱古力」現正首次登陸香港，並在「TinyTAN祝褔語朱古力 - 期間限定店」發售，直接將防彈成員的祝福送到香港ARMY手上！

「TinyTAN祝褔語朱古力」以四種顏色和三種主題包裝，紫色和粉紅色的「Magic Door」蘊含着希望與溫暖，紅色的「MIC Drop」承載着勇氣和鼓勵，白色的「TinyTAN」則向ARMY傳遞了關懷和療癒感。

四款朱古力的角色設計和祝福語組合都不同，每種顔色包含了49句不同的祝福字句，保證讓ARMY獲得多重驚喜和滿滿的溫暖。朱古力同防彈成員一樣，不但有着可愛亮麗的外表，更有誠意滿滿的內心！韓國廠商選用了「世界三大最優質朱古力」之一的比利時Belcolade朱古力，以100%純可可脂以及專業調溫製成，口感香滑，為ARMY送上最甜蜜的祝福。

活動期有限，快點約定朋友一同到「TinyTAN祝褔語朱古力期間限定店」，感受防彈成員的甜蜜衝擊！

TinyTAN祝褔語朱古力 - 期間限定店

地點：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場5樓526號舖

日期：2021年9月1日 至 2021年9月30日

時間：上午11時30分 至 下午9時正

Facebook：@Tinytan Pop-Up Store HK

官方標籤：#tinytanmessagechocolate #tinytan祝福語朱古力 #timessquare #時代廣場

（資料由客戶提供）