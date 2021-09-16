【iPhone 13環保包裝】iPhone 13包裝盒「走塑」　網民：點分辨全新未開封

蘋果（Apple）早在去年推出iPhone 12系列之際，聲言為環保出力，iPhone 12系列包裝盒不再隨附USB充電器及有線耳機。在日前推出的新iPhone 13、iPhone 13 Pro，Apple將繼續延續此環保措施，並再為新iPhone13、iPhone 13 Pro的包裝盒「走塑」，不再使用塑膠封膜。

據Apple表示，iPhone 13和iPhone 13 Pro兩款的包裝盒將沒有塑膠封膜，iPhone 13 mini和iPhone 13 Pro Max的包裝盒不變。而iPhone13、iPhone 13 Pro的包裝盒「走塑」後，可減少600公噸的塑膠使用量。

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網民憂難辨「全新未開封」iPhone

不過此環保措施同時掀起不少網民爭議，有指塑膠封膜是消費者用作辨別產品是否全新的重要方法，擔心日後難以分辨在非官方零售店出售的iPhone是否全新未開封，或者是有人將「翻新機」魚目混珠等。還有網民指，如果不再使用塑膠封膜，包裝盒會很易弄髒。

此外，有部分網民則認為Apple減少使用塑膠的措施，值得欣賞及支持，甚至建議加上防偽貼紙等。

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事實上，蘋果近年持續已針對環保方面作規劃，並加大力度推行相關措施。蘋果指出，其零售店、辦公室、數據中心及營運，都已經實現碳中和。另預計在2030年時，所有蘋果產品及產品使用碳足跡，也將實現碳中和。

責任編輯：張寶燕