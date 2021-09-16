【大行點睇】大摩下調恒指明年中目標至24400點 偏好A股多於離岸中資股

摩根士丹利發表報告，基於下調中國股票2021年和2022年的盈利預測，下調中國股市至明年6月底的基礎情境指數預測。大摩把恒指明年6月目標降至24400點；國指目標降至8750點；MSCI中國指數目標降至90點；滬深300目標降至5100點。該行對中國股票保持審慎，偏好A股多於離岸中資股。

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大摩指出，近期已把中國今年GDP增長預測降至8.2％，今年第三季GDP按年增長預測亦下調至4.5％，認為疫情已打擊私人消費及服務復甦。該行又表示，監管準則重設亦對中國股票毛利帶來壓力，把MSCI中國今年盈利增長預測由18％降至15％，明年盈利增長預測由14％降至11％，估值由預測市盈率13倍降至12.5倍。

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