【疫苗優惠】總商會第5輪抽獎送出500萬獎品　共1003位幸運兒

▲ 尚乘慈善基金會總裁唐偉章主持今輪抽獎；尚乘慈善基金會為是次活動贊助580份酒店住宿套票。

香港總商會舉行的7輪疫苗大抽獎接近尾聲，第5輪抽獎結果今日出爐，共送出1003份總值520萬元的獎品，包括港鐵全年車票、置地廣場購物禮券、英皇戲院電影禮券、多份酒店住宿套票，以及數百份購物和餐飲禮券。大抽獎的2部平治Benz房車還未送出，即會留在餘下2輪的抽獎中送出。

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所有幸運兒將收到短訊通知中獎，完整得獎名單於稍後刊登在幸運抽獎活動網站。

【官網連結：香港總商會疫苗抽獎活動網站】

總商會餘下2輪的疫苗抽獎將會在9月23日，以及9月30日舉行。

總商會總裁梁兆基表示，很榮幸能夠為提高香港的疫苗接種率出一分力，香港目前累計疫苗接種劑次突破800萬。

梁兆基續指，現時超過50%人口已完成接種疫苗，期望可以進一步提高接種率，以保障親朋的健康，同時令生活早日回復正常。他又稱，總商會稍後還有2輪抽獎，合共送出2,143份獎品，包括2部平治房車、2張國泰航空商務客位機票（自選目的地）、多份酒店住宿，以及購物、餐飲和娛樂禮券，因此參加者仍有很多機會中獎。

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