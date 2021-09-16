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【精明理財】退稅「強積金自願性供款」懶人包 到底同普通MPF有咩不同?

理財智慧 18:25 2021/09/16

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在之前的文章已經簡介如何利用購買廷期年金進行退稅，承接上次的文章，本文會介紹如何利用「可扣稅的強積金自願性供款」進行退稅。根據一般的認知，強積金計劃是一項由政府推行的退休保障政策，希望「上班一族」在職的時候，每月強制性進行供款，利用供款進行投資，直到退休年齡或因為若干原因才可以取回供款，用作退休之用。

 

一般的強積金供款

一般的強積金供款是根據僱員的薪金而定，僱員和僱主分別以入息的的5%作為強制性供款，例如僱員每月收入20,000元，僱員每月實收工資為19,000元，其中1,000會成為強制性供款。但僱員的強制性供款也有上限和下限，如果僱員每月薪金低於7,100元便無需供款；但如果每月收入$30,000元或以上的僱員，供款上限為每月1,500元。

 

同場加映: 【孫子市法】恒指低處未算低 內房濠賭未見底？

 

強積金自願性供款

除了上面提及的強制性供款外，僱員也可以每年進行自願性供款，而供款在每個稅務年度可以享有退稅優惠。強積金自願性供款與延期年金的退稅是合併計算，扣稅上限為60,000元，例如買了年供40,000元的合資格年金保費和40,000元可扣稅強積金自願性供款，最高的扣稅金額只是60,000元，按薪俸稅階最高的17%計算，實際可扣稅10,200元。

 

【精明理財】退稅「年金」 懶人包 到底值唔值得買【下一頁

 

是否需要僱主批准

不需要。有別於強制性供款，僱員/自僱人士也可以自由選擇強積金計畫，可以直接向受托人(例如友邦、銀聯等)開立戶口及作出供款。有別於強制性的每月供款，自願性供款可以不定期、不定金額作出供款，而扣稅上限為稅務年度的60,000元。即如果在一個稅務年度自願性供款為70,000元，但扣稅上限都只是60,000元。

 

靈活多變的供款

有別於強制性的每月供款，自願性供款可以不定期、不定金額作出供款，而扣稅上限為一個稅務年度的60,000元。與廷期年金相比，在購買的時候已經決定了每年的供款額，例如面對經濟不景或失業的情況下，投保人每年亦需要作出供款。因此，自願性供款是一個更具彈性的退稅方法，可以按個人的需要作出供款。

    點擊圖片放大

適合什麼人

有別於廷期年金相對較穩定的回報 (有保證及非保證回報)，廷期年金也有較高的退保價值。強積金的回報是取決於基金的價錢和其市場的表現，甚至可能會有虧損，自願性供款與強積金供款一樣，需要達到退休年齡或若干原因才可以取回。因此，如果投資者是一些可以承受市場風險的話，也期望得到更高回報，自願性供款是比廷期年金更適合作為退稅工具。

 

【強積金投資】最多一年勁升44.16% 一圖睇清今年最合適的股票成份基金【下一頁

 

 

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責任編輯：陳佳恩

 

經濟 稅務 延期年金 強積金自願性供款 退休 強積金

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