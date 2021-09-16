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【內房危機】內房完美風暴或正形成 美銀證券警告行業融資壓力大

股樓投資 15:44 2021/09/16

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美銀證券發表報告，指內地8月新屋銷售及銷量齊跌，符合該行預期，預計中國樓市將持續走弱，又指9月上旬內地28個城市一手房銷售按年跌17%，買家情緒低下，發展商流動性受損。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

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美銀形容，內房或正在形成一場完美風暴，除了內房實體市場走弱，發展商同時面對多重融資挑戰，包括內地十多個重點城市抵押貸款額度緊張，發展商現金收報受影響，同時槓桿率較高的開發商債券融資面對壓力，融資利率普遍較高，違約風險增加。

美銀主要看好中國海外 （00688） 、龍湖集團 （00960） 、華潤置地 （01109） 等，因為其債券收益率仍在低位，而槓桿較高的發展商包括富力地產 （02777） 及偏遠城市項目較多的碧桂園 （02007） 等則要避開。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 富力地產（02777） 龍湖集團（00960） 中國海外發展（00688） 華潤置地（01109） 香港 新屋銷售 碧桂園（02007）

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曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關

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