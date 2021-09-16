【內房危機】內房完美風暴或正形成 美銀證券警告行業融資壓力大

美銀證券發表報告，指內地8月新屋銷售及銷量齊跌，符合該行預期，預計中國樓市將持續走弱，又指9月上旬內地28個城市一手房銷售按年跌17%，買家情緒低下，發展商流動性受損。

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美銀形容，內房或正在形成一場完美風暴，除了內房實體市場走弱，發展商同時面對多重融資挑戰，包括內地十多個重點城市抵押貸款額度緊張，發展商現金收報受影響，同時槓桿率較高的開發商債券融資面對壓力，融資利率普遍較高，違約風險增加。

美銀主要看好中國海外 （00688） 、龍湖集團 （00960） 、華潤置地 （01109） 等，因為其債券收益率仍在低位，而槓桿較高的發展商包括富力地產 （02777） 及偏遠城市項目較多的碧桂園 （02007） 等則要避開。

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