【ET講股通】梁耀康：港股尋底（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股反覆偏軟，恒生指數一度跌逾500點，低見24505點，臨近尾市跌幅略為收窄，現跌約400點。港交所 （00388） 跌近3%，失守500元。港股後市形勢如何？獨立股評人梁耀康（Dave）下午3：45分於《ET講股通》為你分析。

Time code：

00：00 - 港股今日市況，恒指壓力較大

03：00 - 解讀港股偏弱4大原因︰1、北水

03：52 - 解讀港股偏弱4大原因︰2、恒大

07：58 - 解讀港股偏弱4大原因︰3、澳門博彩股

10：17 - 解讀港股偏弱4大原因︰4、內地遊戲審批

10：55 - 後市看法︰乏利好消息，恐再試低位

13：21 - 建議可吼板塊︰如科技股、電力相關股等

17：08 - 股票分析：比亞迪（01211）

19：48 - 股票分析：滔博（06110）

22：31 - 股票分析：交行（03328）

24：58 - 股票分析：海爾智家（06690）

27：10 - 股票分析：小米（01810）

27：53 - 股票分析：中芯（00981）

30：33 - 股票分析：金沙（01982）

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【第二版加入內容】

恒指全日跌365點，報24667點，大市成交1,508億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，港股今日壓力相對大，跌穿下降軌後，現在更跌穿8月中低位，以9月8日高位的量度跌幅計，恐怕會再跌1,900點才跌完。若想買指數，可在23000點以下分注吸納，等待長綫回報。

4因素困擾乏利好 港股整體偏弱

港股氣氛偏弱，今日向下原因包括︰

一、北水暫停至9月23日，之後又到十一黃金周。

二、恒大 （03333） 事件，市場憂慮其他內房，甚至連鎖反應拖累內銀，而券商亦紛唱淡內房股，難言何時見底，故宜考慮減持。物管股方面，亦須留意母企銷售情況，會影響物管股增長。內房和物管股近期明顯受壓，而梁耀康認為內銀股影響不太大，若跌得深反是機會。

三、澳門博彩股，受澳門擬修改《博彩法》影響，外資、美資博彩股不宜沾手，短綫可搏中資、澳門背景強的股份，但若失低位亦要走；不過，在前景不明朗下，整體上不建議現階段買入博彩股，持貨者亦宜減持。市場關注博彩商能否續牌，參考內地監管螞蟻經驗，未來博彩商續牌模式可能是成立一間新公司，再只持部分股份，並加入政府監管。

四、內地遊戲審批放慢，因要審視對青少年影響。

在上述因素影響下，缺乏利好消息推升大市，要小心整體偏弱，或再下試低位。恒生科指仍未穿之前低位，科技股或再跌，進而拖累大市。不過，龍頭科技股若跌得更深，梁耀康覺得可以考慮收集。

若港股再下沉，建議可考慮板塊包括︰科技股、電力相關股、設備類股、基建相關股、部分內需股、體育用品股。

【「ET講股通」問股環節，包括︰比亞迪、滔博、交行、海爾智家、小米、中芯、金沙︰立即觀看】

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