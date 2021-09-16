【政府工略】小學學歷都可做公務員　土地註冊處招聘二級工人　頂薪逾1.6萬元

公務員福利多，不少人都望能掙到這個「鐵飯碗」，現在機會來了！土地註冊處近日招聘二級工人，只要求小學學歷，月薪港幣13,730元，頂薪可達16,175元，獲取錄者會按公務員試用條款受聘3年，附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。工作主要負責保安、體力勞動、簡單訣書等職責，不論男女均可申請，每星期須淨工作45小時，或須不定時工作及輪班當值，以及執行緊急支援職務及戶外工作。有意者可瀏覽以下圖片，查看詳細入職要求及工作內容。申請將於本月24日截止，可透過互聯網或以郵寄方式遞文申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請人須以〔G.F. 340(3/2013修訂版)〕表格提出申請。該表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載。請將填妥的申請表於截止申請日期或之前送達下述查詢地址。請在信封面上註明「申請二級工人職位」。請緊記支付足夠郵費，否則申請文件將退還寄件人。

申請人亦可透過公務員事務局網站作網上申請。申請人須於申請表格内詳細列明學歷、技能及相關工作經驗，並夾附有關文件的副本。申請人應列出與職責相關的工作經驗的詳情，如機構名稱、受僱職銜、職責及日期。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內，把有關證明文件副本郵寄或親身送達下述查詢地址(請在信封面和文件副本上註明網上申請編號)。

以傳真或電郵遞交的申請表格及逾期遞交、未妥爲簽署、未夾附證明文件副本或並非用指定表格遞交的申請文件將不獲受理。

申請人如獲邀參加技能測驗/面試，通常會在截止申請日期後約10至12個星期內收到通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。申請人如未獲邀參加技能測驗/面試，則可視作經已落選。只有獲邀出席技能測驗/面試的申請人才會得到通知。

聯絡地址:香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座28樓土地註冊處人力資源組

查詢電話:2867 8029

截止申請日期(日/月/年) :24/09/2021 17:00:00

部門網址:http://www.landreg.gov.hk

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