曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關

紅磡曼翹將於周六（18日）出售全數單位，惟市場突然傳出消息指，多家大型銀行，包括中銀、滙豐一律不接受曼翹的樓花按揭申請。桂洪集團回應指，大部分銀行均願意為項目提供現樓按揭，亦即建期按揭，而她們一直與銀行緊密聯絡協調按揭及財務安排，並建議買家選擇付款辦法前清楚了解自己的財務狀况及按揭安排，揀選合適自己的付款辦法。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，上述情況罕見，「發展商桂洪集團有錢，曼翹這個項目是她們自己收購重建，是舊契樓，連起樓的錢也是她們出。她們10幾年無起樓，與銀行來往不多，所以多間銀行未能了解其背景。」

他指，曼翹的即供付款計劃要求買家於45天內完成付款，考慮到審批時間，料買家甚難申請到高成交按揭，「按揭高過六成，一般建議起碼60天」。他提醒買家要了解自己的財務狀况去安排，一是選用建期付款，二是選用即供付款，但可能要「一次過」支付全數樓價。

開放式單位 - 18樓F單位

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1房單位 - 18樓A單位

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