▲ 【恒大3333】恒大安撫投資者 上周公開文件揭許家印妻子購入2000萬人幣理財產品

中國恒大 （03333） 旗下理財產品爆出逾期兌付之際，外電引述由公司管理層上周向投資者披露的買賣文件報道，恒大主席許家印的太太買入2000萬元人民幣的恒大理財產品。報道引述一名投資者指出，許家印希望藉其太太，令投資者相信他與其他投資者同坐一船。

報道指出，許家印妻子丁玉梅於7月8日斥資2000萬元人民幣，購買恒大的高息投資產品。恒大屢傳財困多時，但7月初時，情況仍相對可控，7月8日收市時，恒大股價仍有9.62元，而現在恒大股價僅約2.6元。

雖然恒大管理層公開有關買賣文件，但投資者對這顆定心丸似乎不收貨。報道引述其中一位投資者表示，這對許家印的財富來說是杯水車薪。該投資者又指，許家印向自己支付了數十億美元的股息，現在他正試圖讓他的妻子讓投資者相信他和投資者在同一條船上。

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編輯：吳敏芳

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