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【互聯網監管】彭博：傳內地放慢遊戲審批　BL男子的愛、殭屍主題遊戲或受打擊

股市 17:22 2021/09/16

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【互聯網監管】彭博：傳內地放慢遊戲審批　ＢＬ男子的愛、殭屍主題遊戲或受打擊

據彭博報道指，中國監管機構正在審查新遊戲，以確定這些遊戲是否符合更嚴格的內容新標準，或會放緩中國這一全球最大手游市場的遊戲推出步伐。知情人士指，監管機構正在打擊部分流行的主題遊戲，例如「殭屍」、「男子的愛（BL）」等主題。除此以外，據悉監管機構亦關注「拜金主義」、「娘炮文化（effeminacy）」等內容。

嗶哩嗶哩手遊驚嚇改動　市場關注騰訊王者榮耀會否跟隨，可見【下一頁】

騰訊遊戲：中秋期間未成年人每天可玩一小時 惟本周六禁止登入，可見【下一頁】

報道指，國家新聞出版總署正在重新評估，騰訊 （00700） 以及網易 （09999） 等遊戲開發商提供的項目，以確保遊戲按照規定為未成年人提供遊戲服務市場，以及遵守防沉迷規定。據報監管機構在8月下旬，退回有關遊戲申請，要求遊戲開發商重新提交，已附帶新強制性措施的遊戲申請。

相關文章：

【互聯網監管】網信辦：網站平台須加大投入未成年人防沉迷系統　嚴格控制推送頻次

【互聯網監管】網易傳縮減遊戲工作室規模　股價今早跌近半成

記者：梁安琪

****同場加映****
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港股 騰訊控股（00700） 中國 遊戲 網易－S（09999） 騰訊 網易（美：NTES）

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【騰訊700】騰訊遊戲：中秋假未成年人兩天各可玩一小時、本周六禁打機　內地設舉報平台

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