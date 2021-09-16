【互聯網監管】彭博：傳內地放慢遊戲審批　BL男子的愛、殭屍主題遊戲或受打擊

▲ 【互聯網監管】彭博：傳內地放慢遊戲審批 ＢＬ男子的愛、殭屍主題遊戲或受打擊

據彭博報道指，中國監管機構正在審查新遊戲，以確定這些遊戲是否符合更嚴格的內容新標準，或會放緩中國這一全球最大手游市場的遊戲推出步伐。知情人士指，監管機構正在打擊部分流行的主題遊戲，例如「殭屍」、「男子的愛（BL）」等主題。除此以外，據悉監管機構亦關注「拜金主義」、「娘炮文化（effeminacy）」等內容。

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報道指，國家新聞出版總署正在重新評估，騰訊 （00700） 以及網易 （09999） 等遊戲開發商提供的項目，以確保遊戲按照規定為未成年人提供遊戲服務市場，以及遵守防沉迷規定。據報監管機構在8月下旬，退回有關遊戲申請，要求遊戲開發商重新提交，已附帶新強制性措施的遊戲申請。

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記者：梁安琪

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