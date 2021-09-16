中國數據全面走弱　人幣維持區間波動

中國8月份數據全面走弱，受疫情反彈及水災困擾，社會消費品零售數據大幅弱於預期，同比增長從8.5%減速至只有2.5%，其中汽車銷售持續拖低整體銷售增長。工業生產及固定投資亦弱於預期，顯示外貿數據反彈，可能與出口商提前處理聖誕節訂單有關，中國本地經濟增長動力依然疲弱。儘管人民幣利淡因素不絕，包括經濟復甦動力減弱、房地產違約風險驟升、監管風暴不斷，人民幣仍然維持強韌。筆者認為，資金流入仍然支持人民幣滙價。事實上，中國當局有效維持人民幣非常穩定，利差因素吸引資金流入，短期內人民幣貶值風險不大。

在人民幣預期穩定的背景下，人民銀行和香港金管局公布將於9月24日推出債券通下的南向通服務。自北向通開始4年以來，中國當局終於踏出一步，開展南向通業務，暫設年度總額度上限5,000億元人民幣，每日額度不超200億元人民幣，之後隨資金流向調整。令市場驚喜的是，南向債券通容許境內投資者買入港元及人民幣以外的外幣債券。由於現時人民幣市場情緒較為穩定，人民幣滙價並未有太大波動。筆者認為，南向債券通開通意味人民幣國際化更邁進一步，跨境資金流將有助收窄境內外金融資產價差，更有助鞏固香港作為離岸人民幣中心的地位。



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