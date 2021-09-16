【香港零售】羅兵咸永道：下調香港全年零售銷售增長預測至10%　零售商集中精力部署明年

▲ 羅兵咸永道：下調全年香港零售銷售增長至10% 零售商集中精力部署明年

本港零售市道逐漸回暖，羅兵咸永道預計，今年香港全年零售總額增長10%至3600億元，低於2月份的預測增長15%至3760億元，主因憧憬第四季中港重新通關期望傾向落空。

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十一黃金周將迎來第二期電子消費劵派發，羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然表示，現時香港仍主要依靠本地消費，加上來自「來港易」的人流不多，認為10月零售銷售預測與8月的預測相同，為32億元不算保守。他又引述客戶指，估計第四季生意保持平穩，反會集中精力部署2022年，並繼續考慮將銷售據點「執位」。

鄭煥然表示，近期Delta及Mu變種病毒在香港以外地區肆虐，本港對遊客實施更嚴格的限制，估計今年難以通關。但受惠疫苗接種率提高、社交距離措施放寬、消費劵計劃、回港易及來港易計劃等因素，相信本港有望從疫情中溫和復甦，只是日後香港要返回過去高點並不容易。

至於電子消費券，羅兵咸永道預期，由於市民會將部分消費劵會用作日常開支，總值350億元消費劵中約50%，即約175億元，可為全年零售銷售作出貢獻。

內地近期出台不少利好消費政策，鄭煥然指，海南免稅政策出台或會對香港有較大影響，留意到部分客戶生意升幅來自當地，會加大發現，但暫時內地人為主要客源，若內地不擴大免稅區，料影響有限，只是客戶對在港店舖網絡會傾向維持或收縮。

另外，羅兵咸永道香港環境、社會及管治（ESG）服務合伙人梁小慧表示，投資者更為關注ESG問題，零售商現必須將ESG問題作為戰略重點，若ESG 能夠確切融入產品及服務中，有助提升品牌聲譽。她又指，實行ESG相關成本或未如想像般昂貴，反而更需要是踏出第一步。

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編輯：袁諾曦

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