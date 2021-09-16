美國擬引入新制度重啟旅遊 疫苗接種加接觸追蹤

多國相繼放寬旅遊出入境限制，美國政府為重啟國際旅遊擬引入新制度，包括針對入境旅客進行接觸追蹤及疫苗接種等措施，來取代對大部分地區旅客的入境限制。

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美國在去年1月起實施旅遊限制應對新冠疫情，並多次修訂限制入境地區旅客名單，對上一次是於5月對印度發布旅遊禁令。有旅遊業界人士憂慮美國政府需要再過數月，甚至直到明年才取消旅遊限制。

路透社上月初報道，白宮正制定需接種疫苗才可入境的要求，將涵蓋大部分外國旅客。白宮早前也證實，政府正考慮強制外國遊客接種疫苗才可入境。

路透社周三（15日）報道，白宮抗疫協調員齊茨（Jeff Zients）於美國旅行和旅遊諮詢委員會上表示，因應各地Delta變種（印度首先發現）個案，政府暫未打算即時放寬任何旅遊限制。

齊茨表示，當局正研究要求入境美國的外籍旅客接種疫苗。他稱美國人應相信新的國際旅遊制度會更安全，表示實施新制度後將允許更多旅客入境，更指新制度最終將取代現有限制。

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也在會上表示，新冠個案急增阻礙政府解除國際旅行限制。她表示希望改用基於指標的新系統，但需要先處理好美國國内疫情，讓所有人都接種新冠疫苗。

齊茨也表示美國及外國的疫苗接種率都十分關鍵，同時敦促航空公司等旅遊業界強制員工接種新冠疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲