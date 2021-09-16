【全球網速比拼】有5G都搞唔掂？　香港跌出十大　英國皇家屬地居冠

近日再有全球網速研究結果出爐！不過香港的亞洲網速排名就就由去年的亞洲之首，滑落至亞洲第4；全球排名則由去年全球第8，跌至第15位。

據英國網站cable.co.uk進行的全球網速研究顯示，今年取而代之成為亞洲之首的澳門，平均網速達128.56Mbps，其次為新加坡（97.61Mbps）及日本（96.36Mbps）。排亞洲第四的香港，平均網速為91.04Mbps。

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澤西奪全球之冠 平均網速274.27Mbps

該研究在去年7月至今年6月間，在全球收集超過11億個網絡速度測試結果，排除福克蘭群島、瑙魯、朝鮮等結果少於100個的國家。結果在224個國家中，以英國皇室的皇家屬地澤西（Jersey）居冠，平均網速為274.27Mbps。

平均網速最快的5個國家：

澤西，274.27Mbps

列支敦士登（Liechtenstein），211.26Mbps

冰島191.83Mbps

安道爾，164.66Mbps

直布羅陀，151.34Mbps

平均網速最慢的5個國家：

土庫曼（0.50Mbps）

也門（0.68Mbps）

埃塞俄比亞（1.20Mbps）

幾內亞比紹（1.24Mbps）

赤道幾內亞（1.30Mbps）

該網站分析指，最快的5個國家均位於西歐，而且國土面積較小，方便鋪設光纖或 5G 網絡。而網速最慢的5個國家，由於其網絡基建還在開發階段，以及國民不習慣使用數碼服務。

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責任編輯：張寶燕