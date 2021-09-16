【Facebook】Facebook被爆有VIP名單　580萬名用戶有特殊待遇免審查

▲ 社交平台人人皆可發聲，不過各大平台有自己的審查系統專門刪去暴力或色情等內容。但原來只要夠出名就例外，Facebook近日被踢爆內部有一套「VIP系統」，可讓一些特殊人士豁免系統審查。（法新社圖片）

社交平台人人皆可發聲，不過各大平台有自己的審查系統專門刪去暴力或色情等內容。但原來只要夠出名就例外，Facebook近日被踢爆內部有一套「VIP系統」，可讓一些特殊人士豁免系統審查。

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《華爾街日報》報道，Facebook這套名為「XCheck」的系統，列有上百萬名人、政治人物或記者等公眾人士讓他們免於審查。部份用戶更直接列入白名單成特權階級，即使發布了違規內容，也不會遭刪文或封鎖。

事件一爆光便引發軒然大波，Facebook現在於全球擁有約28億活躍用戶，在內容審查員及自動化系統的把關下，用戶發出違規內容後會立刻被刪除，甚至被封帳戶。但現在人們發現，原來這些審查一踫到特殊人士，情況就有所不同。

《華爾街日報》還舉例，曾陷入性侵醜聞的知名巴西足球明星尼馬，曾於2019年時在Facebook旗下的Instagram上貼出指控他性侵的女性裸照，並發文指該名女性勒索他。這類含有裸露成分的照片本應立刻遭到刪除，但這張照片卻曝光了一段時間，而尼馬的帳戶亦沒有即時受到任何懲罰。

面對外界的聲音，Facebook直接承認了「XCheck」系統的存在，發言人Andy Stone表示，系統只是針對一些較具爭議性的內容，實施多一個額外步驟處理。

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責任編輯：李智美