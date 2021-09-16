  • 29°C
香港時間 : 2021916日 (四) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Facebook】Facebook被爆有VIP名單　580萬名用戶有特殊待遇免審查

商業 14:55 2021/09/16

分享：

社交平台人人皆可發聲，不過各大平台有自己的審查系統專門刪去暴力或色情等內容。但原來只要夠出名就例外，Facebook近日被踢爆內部有一套「VIP系統」，可讓一些特殊人士豁免系統審查。（法新社圖片）

社交平台人人皆可發聲，不過各大平台有自己的審查系統專門刪去暴力或色情等內容。但原來只要夠出名就例外，Facebook近日被踢爆內部有一套「VIP系統」，可讓一些特殊人士豁免系統審查。

【Walmart】福特、Walmart以及Argo AI聯手　推出自動駕駛汽車送貨服務

《華爾街日報》報道，Facebook這套名為「XCheck」的系統，列有上百萬名人、政治人物或記者等公眾人士讓他們免於審查。部份用戶更直接列入白名單成特權階級，即使發布了違規內容，也不會遭刪文或封鎖。

事件一爆光便引發軒然大波，Facebook現在於全球擁有約28億活躍用戶，在內容審查員及自動化系統的把關下，用戶發出違規內容後會立刻被刪除，甚至被封帳戶。但現在人們發現，原來這些審查一踫到特殊人士，情況就有所不同。

《華爾街日報》還舉例，曾陷入性侵醜聞的知名巴西足球明星尼馬，曾於2019年時在Facebook旗下的Instagram上貼出指控他性侵的女性裸照，並發文指該名女性勒索他。這類含有裸露成分的照片本應立刻遭到刪除，但這張照片卻曝光了一段時間，而尼馬的帳戶亦沒有即時受到任何懲罰。

面對外界的聲音，Facebook直接承認了「XCheck」系統的存在，發言人Andy Stone表示，系統只是針對一些較具爭議性的內容，實施多一個額外步驟處理。

【疫市營商】McCafe推新凍飲「Mochi魔薯」　App用戶26元試嘆新品

【2021中秋節】中秋送禮搞搞新意思　法式甜品、朱古力禮盒突圍而出

責任編輯：李智美

相關文章

【遙距工作】Apple員工近兩年毋須回辦公室　在家工作延長至2022年1月
2021/08/21
【遙距工作】Apple員工近兩年毋須回辦公室　在家工作延長至2022年1月
【疫市招聘】亞馬遜全球增設5.5萬個新職位　幾乎等同Facebook員工總人數
2021/09/02
【疫市招聘】亞馬遜全球增設5.5萬個新職位　幾乎等同Facebook員工總人數
【科企監管】WhatsApp因違反歐盟GDPR條例　或被判罰逾20億港元
2021/09/03
【科企監管】WhatsApp因違反歐盟GDPR條例　或被判罰逾20億港元
【數碼轉型】中小企如何在後疫時代加快轉型及早突圍？
2021/09/08
【數碼轉型】中小企如何在後疫時代加快轉型及早突圍？

你可能感興趣

【遙距工作】Apple員工近兩年毋須回辦公室　在家工作延長至2022年1月
17:30 2021/08/21
【遙距工作】Apple員工近兩年毋須回辦公室　在家工作延長至2022年1月
【疫市招聘】亞馬遜全球增設5.5萬個新職位　幾乎等同Facebook員工總人數
12:24 2021/09/02
【疫市招聘】亞馬遜全球增設5.5萬個新職位　幾乎等同Facebook員工總人數
【科企監管】WhatsApp因違反歐盟GDPR條例　或被判罰逾20億港元
12:22 2021/09/03
【科企監管】WhatsApp因違反歐盟GDPR條例　或被判罰逾20億港元
Facebook 醜聞 政治 社交平台

下一篇文章

【前海商機】前海地廣人多助力香港科創研發　「1小時生活圈」利兩地人才交流
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【初創發圍】設計平台Canva估值突破3000億　躋身全球5大初創
【初創發圍】設計平台Canva估值突破3000億　躋身全球5大初創
【疫苗優惠】HK Express推免費機票大抽獎　已接種兩劑疫苗居民即可參加
【疫苗優惠】HK Express推免費機票大抽獎　已接種兩劑疫苗居民即可參加
清卡數貸款服務現數碼化趨勢　智能分析助更快擺脫卡數
清卡數貸款服務現數碼化趨勢　智能分析助更快擺脫卡數
【iPhone 13保護殼】與iPhone 13同日公布　Goldsmith推出iPhone 13手機保護殼（多圖）
【iPhone 13保護殼】與iPhone 13同日公布　Goldsmith推出iPhone 13手機保護殼（多圖）
【大學生注意】香港總商會夥7間企業推「求職計劃」　提供培訓課程、有機會獲工作機會
【大學生注意】香港總商會夥7間企業推「求職計劃」　提供培訓課程、有機會獲工作機會
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）