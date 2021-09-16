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英媒自封福西「最性感男人」網民一面倒唔買帳

環球社會熱點 14:27 2021/09/16

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美國新冠肺炎疫情反覆，華府傳染病專家福西一直協助及美國政府應對疫情，被視為抗疫的幕後功臣之一。英國《衛報》近日在社交網站稱福西為「最性感男人」，並趁機宣傳即將上映的福西新紀錄片。不過，多數網民對此表示不認同。

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《衛報》周二於官方Instagram發表帖文，形容美國傳染病專家福西（Anthony Fauci） 為「最性感男人」（The sexiest man alive），並重點介紹福西的背景資料。衛報指，現年80歲的福西屬一名科學家、醫生及公務員，在新冠疫情肆虐期間，成了數百萬人的另類英雄。

衛報張帖一張福西擺出姿勢的相片，同時介紹於周五（17日）上映、福西同名的紀錄片。帖文引述紀錄片聯合導演霍夫曼（John Hoffman） ，表示福西受歡迎原因是人們認為他是說實話的人，不會被任何事情阻擋勇往直前。

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霍夫曼續指，在資訊紛紜的環境下，人們努力尋找值得依賴的指引，而福西就是民眾願意相信的人物。

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但不少網民似乎不滿意衛報對福西的讚賞，在帖子下留言表示震驚，更反問衛報是不是諷刺或開玩笑。事實上，去年有網民發起聯署，呼籲《人物》雜誌將福西評為 2020 年在世的最性感男人，有超過2.8萬人簽名響應。

責任編輯：郭麗明

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