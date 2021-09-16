南韓過半加密貨幣交易所關閉 「泡菜幣」損失200億

▲ 南韓政府宣布國内逾半加密貨幣交易機構未獲當局認證，料將於數日内關閉。

加密貨幣交投熾熱之際，南韓政府宣布國内逾半加密貨幣交易機構未獲當局認證，料將於數日内關閉。南韓政府強調這些機構僅佔加密貨幣極少交易量，但外界估計主要於南韓開發及交易的加密貨幣將受到最大衝擊，主要以南韓圜交易的「泡菜幣」損失料達3萬億南韓圜（約199.4億港元）。

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彭博社周四（16日）報道，南韓政府指全國63個加密貨幣交易機構當中，有35個未獲金融情報部門發出的註冊認證。未獲認證的機構必須在周五（17日）前通知客戶。

據悉，認證過程需時約3至6個月，截至限期為下周五（24日），因此上述機構幾乎不可能在限期前獲得認證。

南韓執政共同民主黨議員盧雄來上周表示，包括Upbit及Bithumb在内的南韓四大加密貨幣交易所，都已經註冊為合法交易平台，佔全國加密貨幣交易量約97%。因此當局預計要求未獲認證的機構關閉，只會影響南韓很小部分的加密貨幣交易活動。

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加密貨幣分析網站CoinMarketCap截至周三（15日）的數據顯示，南韓圜是全球加密貨幣市場交易的第六大法定貨幣。

而坊間稱主要由南韓人開發及交易的加密貨幣為「泡菜幣」（kimchi），由於規模及流通性較其它加密貨幣差，料受到這項監管措施最大影響。

南韓對加密貨幣的需求上升。彭博社引述市場觀察者表示，部分僅於有關閉風險的小型交易所上市的加密貨幣，實質價值與用途通常都不大。南韓金融科技區塊鏈協會主席上周估計，多間交易所關閉或使「泡菜幣」投資者合共蒙受3萬億南韓圜（約199.4億港元）的損失。

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責任編輯：鄭錦玲