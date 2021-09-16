【內房股】高盛料內房行業長期下行　股價反彈僅短暫、降多間內房評級（內予目標價）

▲ 【內房股】高盛料內房行業長期下行 降多間內房評級

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

話你知「三條紅線」對內房股有何影響【按此】

2分鐘睇明何謂「債務違約」【按此】

高盛發表報告指，中國政府短期內對房地產行業去槓桿的努力，可能會為行業帶來流動性壓力。 高盛相信，在行業前景低迷的情況下，擁有穩健資產負債表或能夠更早完成去槓桿過程的發展商將更有能力獲得市場份額，上調萬科A股及保利A股評級至「買入」，但下調碧桂園 （02007） 、融創 （01918） 及禹洲 （01628） 評級。

陳啟宗：內房黃金時期早已過去 未來或有三大出路？【下一頁】

高盛指，以最差的情況推算，即2023年上半年前，所有公司達成「三條紅綫」的情況下，將會削減18萬億元人民幣債務，即在2022及2023年，除物業銷售需達至15至16萬億元人民幣外，行業需要額外17萬億元人民幣之現金流入。

報告指，槓桿相對集中在上游產業，因為在信貸的推動下，該類別的開發商在上一個行業上升週期中的增長速度快於行業平均水平。高盛指出，這可能會令大型房企債務違約的系統風險加大，投資者現時最關心政府將如何管理去槓桿的過程。

高盛指出，以往當三、四線城市房價及地價下跌，政府就會開始放鬆政策，但該行預計今次政府實現行業去槓桿的政策目標將保持不變，料內房股價反彈將是短暫的。

高盛預期，內房會進入長期下行的態勢，預期8月至12月，新商品房銷售會有雙位數跌幅，全年銷售量和銷售額，分別僅升3%和6%，並降明年物業價格預測至跌5%，原預測為持平。

相關文章：

恒大系最終會除牌嗎？話你知「三條紅線」對內房股有何影響

【內房股】雅居樂澄清賣盤傳聞 已報公安

編輯：吳敏芳

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！

重溫【ET開市直擊】- 港股形勢有改變 「八大金剛」最新部署率先睇！（附Time code）